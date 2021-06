Desi Fan demande l’aide de Sonu Sood pour renvoyer Kane Williamson au pavillon, la réponse de l’acteur remporte Twitter

Le skipper néo-zélandais Kane Williamson, considéré comme un CHÈVRE dans le monde du cricket, s’est tenu debout contre l’attaque indienne de bowling lors du Jour 5 de la finale du WTC, jouant jusqu’à 177 livraisons pour ses 49. C’est peut-être le courage et la détermination du skipper Kiwi qui ont aidé son équipe gagne une petite mais cruciale avance de 32 sur l’Inde lors de la rencontre sous la pluie. Mais avant qu’il ne soit défait par Ishant Sharma, la présence de Williamson sur le terrain a non seulement frustré les quilleurs indiens, mais aussi les fans qui avaient assisté à la finale du Championnat du monde d’essai.

Dans le but de le renvoyer au pavillon, un utilisateur de Twitter qui passe par le pseudo @sagarcasm, a contacté Sonu Sood et a demandé à l’acteur de Bollywood de faire le nécessaire. Pour les non avertis, Sood a été à l’avant-garde de l’aide aux citoyens indiens, en aidant les personnes déplacées pendant les restrictions et les blocages dans le monde post-Covid.

Gardant son plaidoyer facile et simple, l’utilisateur a écrit :

« Bonjour @SonuSood, s’il vous plaît Williamson ko pavillon bhej do, (Veuillez renvoyer Williamson au pavillon) », lit-on dans le tweet.

Williamson est rapidement parti après la publication du tweet et Sonu Sood est revenu vers le fan de cricket avec une réponse.

« टीम में ऐसे दिग्गज हैं जो खुद ही भेज देंगे। , गया ना। (Nous avons de tels piliers dans Team India qui le renverront. Vous voyez, il est parti) », lit-on dans le tweet de Sood.

Plus tôt, Bumrah a fait la une des journaux lorsque le joueur de bowling rapide indien a été vu jouer au bowling avec son maillot India Test régulier, qui a les principaux sponsors au centre.

Bumrah a réussi à renverser avec le mauvais maillot, puis s’est précipité dans le vestiaire entre les overs pour le changer.

Pendant ce temps, l’Inde a terminé le Jour 5 avec une avance de 32 et 64/2 au tableau d’affichage mardi. Les deux ouvreurs Rohit Sharma et Shubman Gill ont été pris au piège par Tim Southee devant les souches. Plus tôt, les brillants sorts de bowling de Mohammed Shami et Ishant Sharma ont maintenu le score de la Nouvelle-Zélande sous les 249 lors de leurs premières manches.

