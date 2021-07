Desi Dancing Duo qui a autrefois secoué TikTok vient d’atteindre un million d’abonnés YouTube

Vous vous souvenez du duo frère-soeur du district de Dhanbad à Jharkhand qui est devenu viral sur TikTok l’année dernière pour ses vidéos de danse ? Ils ont maintenant atteint 1 million d’abonnés sur YouTube et se sont mérité le bouton d’or. L’utilisateur de Twitter @QueerNaari a partagé une vidéo des frères et sœurs avec leur bouton d’or et a écrit: « Bonne nouvelle du jour – Le duo de danseurs Sanatan Mahto et Savitri Mahto de Jharkhand qui ont commencé leur voyage avec des vidéos TikTok ont ​​franchi 1 million d’abonnés sur YouTube et obtenu le bouton d’or. »

Bonne nouvelle du jour – Les frères et sœurs duo de danseurs Sanatan Mahto et Savitri Mahto de Jharkhand qui ont commencé leur voyage avec des vidéos TikTok ont ​​franchi 1 million d’abonnés sur YouTube et ont obtenu le bouton d’or. ❤️ pic.twitter.com/Bc4fhXe0t3– Ritushree (@QueerNaari) 22 juillet 2021

Sanatan Kumar Mahato et sa sœur Savitri Kumari sont connus pour leurs mouvements de danse parfaitement coordonnés aux chansons indiennes. La danse du duo sur Maine Dil Ka Hukam Sun Liya du classique de 1960 Barsaat Ki Raat avait pris d’assaut Internet l’année dernière avec des milliers de vues.

Sanatan et Savitri ont reçu des vœux et de l’amour sur Twitter suite à l’annonce de leur exploit.

Aww. Regardez le pur bonheur 🌺🌺 — Tu Kaun Main Khwamakhwa (@nazmaaman) 22 juillet 2021

Ticktok a donné la renommée à de nombreuses personnes issues de milieux faibles. Certains sont passés à YouTube et Instagram. Certains ont bénéficié de youtube ..— AkshayNaik 💯% Follow Back (@AkshayNaik94) 22 juillet 2021

Leur énergie et leur sourire sont tout simplement trop contagieux 💚💚💚— Chat sacré (il/ils) 🏳️‍🌈 (@SacredCat101) 22 juillet 2021

Mini Mathur s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo du duo à la suite de laquelle ils ont commencé à recevoir plus de vues.

Oui! C’est ce que j’avais besoin de voir ce matin !! Beaucoup d’amour à tous ceux qui essaient de rester positifs jusqu’en 2020. https://t.co/dhbEoDGh6Z– Mini Mathur (@minimathur) 1 juin 2020

Voici ce que les créateurs de contenu ont mis en ligne sur leur chaîne YouTube lorsqu’ils ont trouvé de l’or.

Le frère et la sœur ont plusieurs vidéos qui sont devenues virales sur Instagram. Dans une vidéo, on peut les voir danser dans de l’eau jusqu’aux chevilles alors qu’il pleuvait. Ils tournent toutes leurs vidéos juste devant l’entrée de leur maison.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici