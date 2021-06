Desi Dads étant trop formels avec leurs enfants sur les chats WhatsApp vous feront faire « pareil »

Lorsque les milléniaux et les personnes de la génération Z ont présenté à leurs parents Internet, les médias sociaux et les applications de chat, nous avons constaté un nouveau comportement des parents d’âge moyen et âgés. Ils sont beaucoup trop formels, même pour les membres de leur famille. Ajoutant à la liste, la conversation WhatsApp d’un utilisateur de Twitter avec son père, dans laquelle son père est vu en utilisant un langage formel, fait craquer les gens. Le fil Twitter a déclenché de nombreuses réponses et les utilisateurs de Twitter ont partagé leurs propres expériences sur la façon dont les parents desi parlaient dans la boîte de discussion.

Dans la capture d’écran partagée par un utilisateur de Twitter @twentytwobyPai, son père lui avait envoyé un texto pour lui dire qu’il attendait son relevé bancaire pour produire sa déclaration de revenus. Le père de la fille a utilisé un langage formel similaire à ce qui est couramment utilisé dans les e-mails : « faites confiance que cela vous trouve dans votre meilleure santé et votre moral » et « s’il vous plaît expédiez. Partageant la capture d’écran, la fille a demandé pourquoi son père lui avait envoyé un texto comme s’il écrivait un e-mail à son manager.

Les internautes ont trouvé le fil pertinent et amusant. Un autre utilisateur a partagé la réponse de son père à une livraison d’épicerie en ligne, où le père de l’utilisateur avait écrit d’une manière très formelle : « à l’ouverture, deux bouteilles… des ensembles de piles ont été trouvés ». Un utilisateur de Twitter @DietPravda a partagé une capture d’écran dans laquelle ses parents ont signé leurs messages WhatsApp en tant que « parents concernés ». Trouvant le fil de discussion pertinent, un autre utilisateur de Twitter a écrit qu’elle ne parlait même pas à son patron de manière aussi formelle. Cependant, un utilisateur a partagé que lorsqu’il a demandé à son père d’obtenir des impressions, son père a répondu de manière plutôt informelle lui demandant de faire sa tâche lui-même.

Voici comment les gens ont réagi au fil Twitter :

Ahahahahahaha. Cela me rappelle l’époque où mon père travaillait dans une entreprise et décrochait le téléphone et disait « Bonjour, c’est Sandeep ». J’avais 10 ans à l’époque et je dirais oui je sais qui tu es ??— Shagun Ohri (@ShagunOhri) 24 juin 2021

Les messages texte envoyés par les pères flottaient déjà sur les réseaux sociaux depuis la fête des pères, lorsque de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont publié leurs photos éditées avec le père qui comprenaient également leurs textes, que les enfants ont trouvés mignons.

