Desi Dadi passe Internet avec une frappe parfaite tout en portant un sari et un masque, regarder la vidéo

Les femmes peuvent tout faire dans un sari et une femme âgée drapée de neuf mètres vient de prouver qu’après qu’une vidéo de son bowling de manière transparente dans une piste de bowling soit devenue virale. Dans le clip de 15 secondes, la femme âgée peut être vue vêtue d’un sari jaune, d’un masque et d’une basket de bowling tout en complétant une frappe parfaite dans une piste de bowling. La vidéo a été partagée sur le site de microblogging Twitter par le petit-fils de la femme, Sudarshan Krishnamurthy, qui a partagé la vidéo pour montrer les impressionnantes compétences de bowling de sa grand-mère.

Partageant la vidéo sur Twitter, Krishnamurthy a écrit: «Salut Twitter, s’il vous plaît, appréciez que ma grand-mère fasse une grève dans son sari, puis continuez pour vous assurer que son masque couvre son nez. #QueenShit si vous me demandez « .

Bonjour Twitter, merci d’apprécier ma grand-mère qui lance une grève dans son sari, puis de s’assurer que son masque couvre son nez#QueenShit, Si tu me demandes! 👸🏽 pic.twitter.com/T3g4x5dpbk– Sudarshan Krishnamurthy (@sudkrish) 17 mai 2021

Depuis qu’elle a été partagée sur Twitter, la vidéo compte déjà plus de 4 millions de vues et plus de 300 000 likes. Le bowling Dadi (grand-mère) a également reçu beaucoup d’amour des internautes. Le haussement d’épaules de la grand-mère «cool» à la fin du coup parfait a également gagné les cœurs.

Omg le haussement d’épaules paati – Meena Harris (@meenaharris) 18 mai 2021

Amaaaaazing – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 17 mai 2021

Cela a fait ma journée! Cool cool! Et nani revient comme – quel est le problème !! – Trupti Mandalia (@ Pathmath1) 17 mai 2021

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’une femme âgée exécutant des actes viraux gagne les cœurs sur les réseaux sociaux. L’année dernière en juillet, une vidéo d’une femme de 85 ans appelée Shanta Balu Pawar de Pune exécutant des techniques d’arts martiaux est devenue virale. Surnommée «la guerrière aaji», la vieille femme a laissé des millions d’impressions, dont l’acteur et philanthrope Sonu Soon qui a déclaré à l’époque qu’il voulait lui construire une école.

