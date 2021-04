L’Inde continue de lutter contre la nouvelle vague plus infectieuse de la pandémie, qui a enregistré un nouveau record mondial de cas quotidiens de coronavirus pour un cinquième jour consécutif à plus de 3,5 cas lakh. Alors que les villes du pays sont à court de lits d’hôpital et que les gens se débattent pour obtenir de l’oxygène médical et d’autres médicaments essentiels, il y en a qui sont tout aussi ou plus inquiets pour le bien-être de leurs animaux de compagnie que leurs proches.

Un utilisateur de Twitter a expliqué à quel point son père s’inquiétait de l’exposition du virus à ses animaux de compagnie bien-aimés, au lieu de ses propres enfants. Nous convenons tous que les animaux de compagnie font partie intégrante de nos familles et que parfois le favoritisme entre en jeu de temps en temps, donnant la priorité aux animaux de compagnie par rapport à leurs enfants. Et c’est pourquoi sa vision amusante du sujet semble pertinente.

Papa me dit qu’il s’inquiète de l’exposition / infection parce qu’alors, qui prendra soin de ses enfants. Je lui fais remarquer que nous sommes tous des adultes et qu’il n’a pas à s’inquiéter pour nous. Il me corrige en disant qu’il parlait de ses trois chiens et d’un poulailler rempli de poulets. – Meenu (@_meen_curry) 25 avril 2021

Dans une série de tweets, l’utilisateur de Twitter (@_meen_curry) a partagé des photos des animaux de compagnie préférés de son père, notamment ses trois chiens et un poulailler rempli de poulets. Le long de la photo, elle a écrit que son père disait à la fille qu’il «s’inquiétait de l’exposition / de l’infection» pour ses «enfants» et «qui s’occupera» d’eux. À cela, la jeune fille l’a assuré en disant que les enfants, qu’elle supposait être elle et les frères et sœurs, sont tous des adultes et peuvent se débrouiller seuls. À cela, le père l’a corrigée en disant que les enfants signifiaient ses animaux de compagnie et non les enfants humains.

Dans un tweet suivant, elle a déclaré que son père avait « obtenu un point » en partageant un autre clip vidéo de sept secondes qui montre « de nouvelles filles dans la maison ». Un autre clip montre deux chiens sur un banc de jardin qui ont l’air «choyés».

Plusieurs utilisateurs ont exprimé des sentiments et des histoires similaires au sujet de leurs parents ou s’inquiétant d’eux-mêmes pour les plantes et les animaux de compagnie.

Un utilisateur a écrit que la première question de son père après avoir subi un pontage était de savoir si «ses plantes étaient arrosées».

La première chose que mon père m’a demandé après son pontage a été de savoir si j’avais arrosé ses plantes. (26 pots sur la terrasse) – Shashank (@callmeshawshank) 25 avril 2021

Une autre a écrit que ses parents se plaignaient de savoir «qui s’occupera des enfants (chiens)» si la famille tombait malade.

Un troisième a remarqué une réaction similaire lorsque sa mère a demandé «qui va promener mes enfants».

J’ai dit la même chose à maman, tbh. Qui va promener mes enfants? – Pranaya Sharma (@RealOneUnit) 26 avril 2021

tbh je me rapporte à mon oncle, l’une des raisons pour lesquelles je veux vivre est mes 2 chats – VegBiryaniIsValid (@itsnotpulao) 25 avril 2021

Un autre utilisateur a rappelé la déclaration de son oncle selon laquelle ses deux chats sont la raison pour laquelle il vit.

