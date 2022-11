Desi Cricket Fan demande à ‘Varsha’ de le débloquer sur la chaîne de télévision hindi, la vidéo devient virale

Une vidéo hilarante a fait surface sur Internet et les internautes ne peuvent s’empêcher d’avoir une émeute de rire. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter Prithvi, la vidéo fait partie d’un segment d’actualités d’une chaîne d’information indienne. La vidéo présente un panel, qui comprend également le joueur de cricket indien Suresh Raina. Dans la vidéo, on peut voir le présentateur en train d’essayer de communiquer avec le journaliste qui fait un reportage en direct d’Australie, après le match. Cependant, la partie amusante commence lorsqu’une foule entoure le journaliste et lui demande de diffuser un message hilarant.

Dans la vidéo, le journaliste est invité à demander à une fille nommée Varsha de débloquer une personne qui se tient juste à côté de lui. L’homme, qui n’a pas été identifié, regarde la caméra et dit qu’il a été bloqué depuis quatre ans par une fille nommée Varsha. Il exhorte en outre le journaliste à demander à la fille de le débloquer. C’est à ce moment-là que l’on peut entendre le journaliste dire: “Varsha, débloque kardo.”

Au milieu de tout cela, on peut voir l’ancre demander constamment au journaliste si elle est audible mais il ne répond pas, continue plutôt de parler à la foule. Regarde:

Débloquez kardo Varshaa s’il vous plait pic.twitter.com/Kh2ObDfn1A – Prithvi (@Puneite_) 3 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 50 000 vues. “Bien que ce serait grincer des dents même s’ils formaient un vrai couple, si elle l’a bloqué pendant 8 ans, alors elle n’est définitivement pas sa petite amie. Aucun respect de la vie privée. Comportement absolument irresponsable du journaliste. Les éditeurs en direct auraient dû couper le flux », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «C’est embarrassant et je ne sais pas pourquoi ils autorisent cela à la télévision nationale. Le regard sur le visage de la dame en dit long pendant que cela se passait.

Pendant ce temps, plus tôt, une panéliste d’un débat télévisé en direct sur la chaîne Republic Bangla a fait irruption dans une danse après qu’il est apparu qu’elle ne pouvait pas avoir la chance de parler. Le panéliste en question est la militante écologiste Roshni Ali, qui s’exprimait sur la chaîne lors d’un débat sur l’interdiction des pétards à Diwali. Le segment intitulé “Anirbaner Agnibaan” l’année dernière a vu un débat houleux éclater sur la question, où Ali, n’ayant pas eu la chance de parler au milieu du chahut, a éclaté en mouvements de danse soudains. L’ancien clip devient viral sur Twitter. Ali avait déposé l’année dernière une PIL devant la Haute Cour de Calcutta, demandant l’interdiction des pétards au milieu de la pandémie, avait rapporté le Times of India. Dans la vidéo, on peut la voir plaider en faveur d’une interdiction des pétards avant que le débat ne s’échauffe.

