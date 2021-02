Des actrices dans les films Yashraj dansant aux chansons romantiques en saris en mousseline dans les vallées enneigées en passant par le ski en en portant un, les femmes indiennes ont parcouru un long chemin.

Les internautes sont impressionnés par un couple qui a donné une touche indienne à ce sport d’hiver très apprécié. Divya et Madhu, qui sont basées dans le Minnesota, aux États-Unis, ont décidé d’ajouter une touche de vêtements traditionnels indiens en skiant sur les pentes du Welch Village.

Plus tôt cette semaine, le couple a mis en ligne une vidéo dans laquelle ils ont été vus skier habillés en sari et en dhoti. Divya a été vue portant un sari bleu et une veste sur le dessus et alors qu’elle dévalait les pentes de Welch, elle s’est assurée que le pallu de son saree volait également gracieusement comme l’une des héroïnes du film Yashraj.

Pendant ce temps, Madhu portait une chemise verte sur un dhoti blanc alors qu’il skia avec sa femme.

Sous-titrant la vidéo, Divya a écrit qu’ils devaient faire quelque chose de vraiment fou pour se distraire et qu’ils ont donc essayé le ski en couple.

La publication a été appréciée par plus de 2k utilisateurs d’Instagram. Les internautes ont comblé le couple de commentaires positifs pour leur façon rafraîchissante de porter des vêtements ethniques où vous le souhaitez. Un utilisateur a commenté: «J’adore ça! Vous êtes géniaux les gars ». Alors qu’un autre utilisateur a commenté: «J’adore ça! Le jeu de Sari et de Panche est fort. La vidéo a également donné à quelques internautes de forts objectifs de couple desi, car un utilisateur a écrit: «Vous êtes fous bien… faits l’un pour l’autre».

Divya a également mentionné que son idée de porter un sari pour le ski avait été inspirée par la blogueuse de mode Masoom Minawala Mehta qui avait essayé le truc du ski saree le mois dernier. La blogueuse de 28 ans avait publié des images à couper le souffle de son voyage en Suisse où elle avait skié vêtue d’un sari en mousseline de soie.

La publication de Masoom a ensuite reçu plus de 797000 vues sur Instagram. Commentant sa prise rafraîchissante, l’un des utilisateurs a écrit que Masoom est une «reine» qui tue toujours les tenues indiennes à tous les endroits possibles dans le monde.