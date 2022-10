Desi Bride se rend à Mandap avec la photo de son défunt père dans une vidéo émotionnelle

Chaque mariée veut que sa famille soit à ses côtés le jour du mariage. Mais les choses n’étaient pas les mêmes pour Priyanka Bhati, qui a perdu son père d’un cancer. Priyanka avait 9 ans quand son père est mort. Et, maintenant, lors de son grand jour, elle a marché dans l’allée avec la photo de son père. Dans une vidéo partagée par Humans of Bombay, Priyanka peut être vue toute pomponnée pour sa cérémonie de mariage et tient la main de son grand-père et porte également la photo de son père alors qu’elle se dirige vers le mandap.

« J’avais neuf ans quand je suis décédé. Mais même pendant ces quelques années que j’ai passées avec lui, je l’ai vu comme l’homme qui a tout donné pour sa fille. J’adorais les mangues et au fur et à mesure que les étés s’installaient, il entrait toujours dans la maison avec une boîte pleine d’entre elles. C’est comme ça qu’il était amoureux ! Mais au cours de ses deux dernières années, lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer, il a passé la plupart de son temps sur son lit, à se reposer, mais même alors, il posait toujours des questions sur moi », a-t-elle déclaré.

Priyanka a également déclaré qu’il lui manquait terriblement après sa mort. Sa mère a commencé à s’occuper de leur magasin et avec ses frères, elle aidait également dans le magasin. Elle a également mentionné que son grand-père l’avait élevée. « Je le connaissais comme un homme très strict avec qui les enfants avaient peur de jouer. Mais après papa, il était devenu mou », a-t-elle ajouté.

Elle a même mentionné que son grand-père s’était assuré qu’elle étudierait correctement et qu’elle avait tout ce dont elle avait besoin. Au fil des ans, il lui a donné beaucoup de choses comme des jouets et des robes, mais le cadeau le plus précieux qu’elle a reçu de lui a été son acceptation lorsqu’elle a voulu déménager à Londres pour sa maîtrise. “Il savait que nos proches désapprouveraient l’idée que je déménage, mais Dadaji a dit : ‘Vous postulez !'”, a cité Priyanka.

Lorsque le moment est venu pour Priyanka de s’installer, son grand-père lui a demandé de se choisir un homme et elle était heureuse lorsqu’elle a trouvé l’homme de ses rêves à Rahul. Ils sont tous les deux venus de Londres et ont eu leur grand mariage indien en juillet.

Mais, même au milieu de toutes les célébrations, Priyanka a manqué son père. « Comment ne le ferais-je pas ? Je voulais qu’une partie de lui soit avec moi lors de mon grand jour. Et donc, j’ai décidé de tenir sa photo avec moi pendant que je marchais dans l’allée », a-t-elle déclaré.

Priyanka a également mentionné que ses proches hésitaient à ce qu’elle porte la photo de son défunt père. Mais Priyanka et son grand-père ont choisi de les ignorer et ont marché dans l’allée en tenant le cadre. “Repoussant nos larmes, à ce moment-là, nous savions tous les deux que papa était là avec nous – en esprit!” elle a ajouté.

https://www.instagram.com/reel/CjS_ujOjajP/

La vidéo a recueilli plus de 7,18 lakh vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont été touchés par l’histoire émouvante et quelques-uns ont même partagé leurs histoires dans la section des commentaires.

Mots-clés : mariée, photo du père, marche dans l’allée, grand-père, histoire inspirante

