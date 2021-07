Desi Bride porte une couronne et une guirlande Gol Gappa pendant le mariage, regardez une vidéo virale

La nourriture fait partie intégrante des mariages indiens ou de la plupart des cérémonies à travers le monde d’ailleurs. Cependant, une mariée a rarement porté son amour pour son plat préféré le jour de son mariage. Mais il semble qu’une mariée indienne était prête à professer son amour pour la cuisine de rue d’une manière unique lors de sa journée spéciale. Dans une publication Instagram partagée par un maquilleur Arthi Balaji, une mariée est vue en train de participer à un jeu rituel de mariage enfilant une guirlande de puris utilisée dans le célèbre plat de chaat, Gol Gappas.

La vidéo montre également la mariée Akshaya recevant une couronne faite de puris alors que des invités l’entourent pour assister au rituel. La mariée joviale exprime probablement son amour pour son plat préféré le jour de son mariage en portant l’aliment de base croustillant de la rue.

Sous-titrant le message, la maquilleuse Arthi a écrit: « Beaucoup de félicitations à ma jolie mariée Akshaya et à mon fiancé Abhishek. Ce maquillage a été fait à 3 heures du matin et cette vidéo a été tournée à 15 heures. Elle a en outre mentionné: « Les jeux de mariage indiens sont vraiment une partie traditionnelle et essentielle de l’extravagance du mariage indien! » La vidéo a été vue plus de 4,7 millions de fois sur Instagram depuis qu’elle a été partagée le mois dernier sur la plate-forme de médias sociaux.

Ce n’était pas le seul rituel lié à la nourriture auquel Akshaya a été vu participer. Un autre Instagram Reel partagé par Arthi montre Akshaya participant à un rituel qui impliquait une pile de papads ou une collation croustillante en forme de disque. Dans la vidéo, la mariée porte un tissu couvrant sa tenue de mariée, alors que ses proches balançaient une pile de papads sur sa tête. La vidéo, tournée au ralenti, montre ensuite le parent d’Akshaya en train de briser la pile de papads qui s’effondre en plusieurs morceaux.

Alors que des morceaux de papa tombent, Akshaya ferme les yeux et sourit. La vidéo a reçu plus de 4,3 millions de vues depuis son partage, laissant de nombreux internautes curieux au sujet du rituel. Un utilisateur a répondu à une question et a écrit : « Cela pourrait aussi dépendre de la communauté et de la caste de la famille. Ici, dans le sud de l’Inde, il est assez courant que les rituels diffèrent d’un clan à l’autre, d’une caste à l’autre ou même d’une ville à l’autre.

