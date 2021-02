Une vidéo d’un mariage indien fait le tour des médias sociaux avec une mariée qui rit de tout son cœur après un incident hilarant, ce qui vous fera rire aussi.

La vidéo de 45 secondes a été partagée sur Twitter le 5 février et a provoqué une émeute de rire sur Internet. La vidéo tournée lors d’une cérémonie de mariage montre la mariée et le marié sur scène en train de faire cliqué sur leurs photos par le photographe.

Trois secondes après le début de la vidéo, le photographe pousse le marié hors du cadre et commence à cliquer uniquement sur la mariée, tandis que le gars le regarde patiemment debout du coin. Tout en la cliquant, le photographe tient le menton de la mariée pour tenter de la claquer de près, quand quelque chose d’inattendu mais hilarant se produit.

Le marié frappe le photographe sur son dos avec colère, tandis que la mariée tombe sur la scène en riant. « Udhar photo ni khinch sakte le? (Vous ne pouviez pas cliquer à partir de là?) », Demande le marié et quitte la scène.

La réaction de la mariée, cependant, était exactement opposée à celle de son mari. Dans la vidéo qui est devenue virale, elle peut être assise et rouler sur la scène après l’incident.

Un utilisateur de Twitter a partagé le clip avec une légende disant qu’elle aime la mariée. Regardez la vidéo adorable ici:

La vidéo a été vue plus de 4 fois lakh, a reçu plus de 41 000 likes avec plus de 10 000 retweets. La vidéo a ravi les téléspectateurs, qui n’ont pas pu s’empêcher de se joindre à l’émeute de rire de la mariée. Alors que certains, en regardant le comportement déplacé du marié, soupçonnaient si tout cela était une farce.

Quand j’ai vu cette vidéo pour la première fois, j’ai juste ri fort et toujours en train de rire .. Je n’ai jamais pensé à trouver une logique derrière ce plan et je ne me suis vraiment jamais soucié que ce soit une blague ou pour de vrai !! Tout n’a pas besoin d’une recherche .. Parfois, vous pouvez juste rire !! ❤ – Renuka Mohan (@ Ease2Ease) 6 février 2021

La femme est #Légende Une bonne chose à propos de cette vidéo est qu’ils sont tous pris en charge la situation avec maturité. Ils ont tous ri ensemble par la suite! https://t.co/i5aAmb5iPg – Neeraj_Bhai Baitha Hai (@ gargneeraj92) 6 février 2021

Un autre utilisateur a créé un mème à partir de la vidéo mettant en vedette Nobita, Sizuka et Dekisugi, les personnages du dessin animé Doraemon.

Plusieurs autres utilisateurs ont partagé leur amusement similaire sur la vidéo virale.