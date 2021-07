Desi, 87 ans, grand-mère sur sa petite-fille trans

Pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQ, faire son coming-out aux autres membres de la famille est l’une des choses les plus émouvantes. Les membres de la famille, en particulier les grands-parents, sont souvent considérés comme assez conservateurs lorsqu’il s’agit de pensées et d’idées concernant les problèmes LGBTQ. Ainsi, lorsque Kali, basée à Hyderabad, a décidé de se présenter comme une femme trans à sa grand-mère, la réaction initiale n’a pas été tout à fait accueillante.

Une bobine Instagram partagée par Humans of Bombay vendredi montre Kali et sa grand-mère décrivant comment leur relation a évolué après le changement important. La vidéo s’ouvre avec la grand-mère montrant la photo de Kali lorsqu’elle cachait son identité et s’habillait comme un garçon puisque c’était le sexe qui lui avait été assigné à la naissance. La caméra montre alors la Kali d’aujourd’hui affichant fièrement sa féminité.

Cependant, la grand-mère de Kali n’a pas très bien pris cette nouvelle et est tombée malade, lit-on dans la légende qui clignote dans la vidéo. L’une des principales préoccupations de la grand-mère de Kali était qu’elle sera jugée par la société et qu’il y aura de nombreuses conversations à ce sujet devant des proches. Mais en même temps, la grand-mère pouvait voir que Kali souffrait aussi. Avec tout le courage qu’elle avait rassemblé pour sortir avec sa grand-mère, Kali n’a pas été acceptée par sa propre famille. Alors que la grand-mère observait à quel point cette attitude faisait des ravages sur sa petite-fille, elle a donné la priorité à Kali et a décidé de l’accepter. La vidéo montre la grand-mère de Kali décidant de se réconcilier avec sa petite-fille. On voit la vieille dame s’approcher de Kali et lui offrir des bijoux.

La vidéo se termine par un message qui dit que si la grand-mère de Kali peut accepter Kali comme étant une femme trans, les autres le pourraient aussi. La légende du message se lit comme suit : « J’ai 87 ans et je me fiche de ‘log kya kahenge !’ (que diraient les gens) Laissez-moi vous présenter ma petite-fille, Kali.

Commentant sur Instagram Reel, Kali a écrit: «Ma grand-mère était et est toujours le soutien le plus fort de ma vie. Ma grand-mère veut que notre histoire aide chaque personne transgenre à se faire accepter par sa famille. J’espère que cela aidera les personnes trans partout dans le monde.

