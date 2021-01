Khalid Jamil a fait un départ gagnant en tant que NorthEast United FC Entraîneur-chef dans le Super Ligue indienne comme les insulaires l’ont vu Jamshedpur FC 2-1 au stade Tilak Maidan, Vasco dimanche. Le résultat met fin à la série de sept matchs sans victoire de NEUFC et les propulse à la cinquième place du tableau des points.

Ashutosh Mehta (36e) a donné l’avantage à NEUFC avec son premier but dans l’ISL avant que le remplaçant Deshorn Brown (61e) ne double le score des Highlanders à ses débuts. Le skipper de Jamshedpur Stephen Hartley (89e) en a retiré un pour son équipe en fin de match mais malgré une forte pression sur la défense du NEUFC en seconde période, l’équipe d’Owen Coyle s’est effondrée pour une troisième défaite consécutive.

NEUFC était la meilleure équipe dans la première demie, dominant la possession et créant des opportunités de but. Ils sont entrés à juste titre dans la pause avec un coussin d’un but qui aurait pu être plus, mais pour quelques arrêts cruciaux du gardien de but de JFC TP Rehenesh.

C’est Jamshedpur qui a créé la première grande chance du match à la 8e minute, mais le gardien de NEUFC, Subasish Roy Chowdhury, leur a refusé l’ouverture. Après que Jamshedpur ait remporté une touche, le mauvais dégagement de Khassa Camara est tombé sur Nerijus Valskis, qui a trouvé Jadhav juste à l’extérieur de la surface. Le jeune, à son tour, a fouetté un centre pour Valskis, qui a contrôlé le ballon et a frappé à la volée mais a vu son tir bloqué par Chowdhury.

La meilleure chance pour NEUFC est arrivée à la 32e minute. Luis Machado, un livewire constant en première mi-temps, a failli sortir de l’impasse mais Rehenesh a bien fait de le garder à l’écart grâce à un brillant effort acrobatique. Suhair VP a délivré un centre pour les Portugais, qui ont tenté un coup de pied au-dessus de la tête qui a été paré.

À peine quatre minutes plus tard, NEUFC a fait amende honorable en marquant sur coup d’arrêt. Federico Gallego a délivré un délicieux centre du drapeau de coin et Mehta s’est levé au-dessus de son marqueur au deuxième poteau pour diriger le ballon dans les filets.

Jamshedpur a commencé fort en seconde période, poussant ses adversaires sur le pied arrière. Cependant, une erreur défensive les a vus concéder à nouveau.

Isaac Vanmalsawma, engagé à la mi-temps, a donné le ballon après une passe bâclée. Gallego a reçu le ballon de Machado et a passé une passe en profondeur pour le remplaçant Brown, qui l’a passé devant Rehenesh.

Jamshedpur a eu la chance de réduire son déficit après que Chowdhury se soit mis en difficulté, grâce à un coup de pied de but malencontreux. Le ballon a été intercepté par Valskis, qui a fait une course dans la surface et a tiré au but, mais Chowdhury s’est racheté avec un arrêt crucial.

L’équipe de Coyle a reçu une lueur d’espoir en fin de match après que le capitaine Hartley ait marqué dans un coin, ce qui était son premier pour Jamshedpur.

Ils ont continué à tester NEUFC et auraient pu gagner un égaliseur dramatique dans le temps additionnel, si Valskis n’avait pas raté sa chance. Hartley a joué un long ballon pour le Lituanien qui a flambé sa tête au-dessus de la barre.