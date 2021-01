Faits saillants de l’ISL 2020-21, Mumbai City FC vs NorthEast United FC: Adam Le Fondre en a retiré un pour les leaders du championnat. Mumbai City FC s’est frayé un chemin dans le NorthEast United FC boîte gracieuseté de Hugo Boumous. Il a ensuite joué une passe à Ogbeche, les joueurs de NEUFC faisaient appel pour un handball mais l’arbitre n’en avait rien. Le ballon est ensuite tombé pour Le Fondre au milieu de la surface et l’Anglais l’a fait voler devant un Subhasish impuissant. Plus tôt, NEUFC a stupéfié MCFC en marquant dans les 10 premières minutes grâce à Deshorn Brown. Match numéro 76 de la Super Ligue indienne la saison 7 se joue au GMC Stadium de Bambolim.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

La ville de Mumbai est invaincue lors de ses 12 derniers matchs, après en avoir remporté neuf et fait match nul trois fois, elle mène le tableau avec 30 points. Une victoire ou un match nul samedi au GMC Stadium samedi verra mieux l’équipe de Sergio Lobera un exploit qui se tient depuis 2015 au nom du FC Goa (12 matches sans défaite).

Cependant, Mumbai City a perdu des points lors des trois derniers matchs. Ils ont eu lieu deux fois et n’ont pu marquer que deux lors de ces matchs et affrontent maintenant NorthEast, une équipe qui a infligé la seule défaite de la saison aux leaders de la ligue. Mais Lobera semblait indifférent.

« Je ne suis pas inquiet pour le dernier match. NorthEast s’est beaucoup amélioré lors des deux derniers matchs. Ils jouent un bon football offensif et sont à l’aise avec le ballon et gardent la possession », a déclaré Lobera.

« Pour nous, ce sera un match différent. Mais nous nous sommes améliorés depuis notre premier match de la compétition mais NorthEast aussi (s’est amélioré). Ce n’est pas facile de jouer contre NorthEast maintenant. Nous devons aller à 100% si nous voulons pour gagner », a-t-il ajouté.

Certains joueurs de Mumbai sont déjà sur trois cartons jaunes et sont au bord des suspensions mais Lobera a souligné l’importance d’une victoire. « Nous avons besoin de trois points à chaque match et chaque match est important pour nous. Nous devons jouer en pensant à trois points », a-t-il déclaré.

NorthEast United, de son côté, semble avoir tourné un coin sous l’entraîneur par intérim Khalid Jamil et est sur une manche victorieuse de deux matchs. Dans le même temps, cela fait sept matchs depuis qu’ils ont maintenu une feuille blanche pour la dernière fois. L’entraîneur adjoint Alison Kharsyntiew est conscient de la menace que représente Mumbai City.

« Mumbai City est une bonne équipe. Mais nous devons croire que nous pouvons les battre demain. Nous devons juste être disciplinés dans nos principes d’attaque et de défense et être confiants », a déclaré Kharsyntiew.

La ville de Mumbai possède l’une des meilleures formations offensives, tandis que ses statistiques défensives sont également impressionnantes. Les hommes de Lobera ont marqué le plus (19 buts) et encaissé le moins (5) en championnat. Le camp est capable de créer des problèmes pour ses adversaires.

« Nous devons dicter le jeu. Nous devons contrôler le jeu et oui si nous n’avons pas le ballon, nous devons bien défendre. Nous devons être patients avec le ballon, créer des opportunités et l’utiliser et c’est l’objectif principal. pour nous », a déclaré Kharsyntiew.