Deshaun Watson pour commencer contre les commandants: Pourquoi les Browns commencent QB dans le deuxième match de pré-saison

Deshaun Watson sera le quart-arrière partant des Browns lors du match préparatoire à domicile de vendredi soir contre Washington, a déclaré Watson mercredi.

« Il suffit de mettre les choses au point d’un point de vue opérationnel et de me mettre dans une routine pour le début de la saison », a déclaré Watson. « Nous allons juste essayer d’opérer et d’être aussi précis et sûrs que possible. »

La croissance de Watson et son niveau de confort amélioré dans l’attaque ont été au centre du camp d’entraînement prolongé des Browns. Seuls quelques habitués de l’équipe ont participé au match du Temple de la renommée de la semaine dernière, et il est prévu qu’aucun partant ne jouera lors du match de pré-saison de la semaine prochaine à Philadelphie après que les Browns et les Eagles auront organisé des entraînements conjoints les 14 et 15 août.

L’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, a toujours considéré le seul match à domicile de pré-saison de l’équipe comme une bonne occasion de faire travailler Watson dans un environnement semblable à celui d’un match. Bien que Watson ait déclaré qu’il ne savait pas combien de temps il jouerait vendredi, un passage de deux à trois séries contre Washington donnerait au personnel d’entraîneurs une chance de tout évaluer sur l’attaque avant les entraînements conjoints, que Stefanski considère comme les deux jours les plus importants. du camp d’un point de vue compétitif.

Watson a purgé une suspension de 11 matchs la saison dernière pour de multiples violations de la politique de conduite personnelle de la NFL. Lorsqu’il a fait ses débuts avec les Browns en décembre dernier, il a joué pour la première fois en 700 jours.

Watson est un passeur à 67% pour sa carrière, mais il n’a complété que 58,2% de ses passes en six départs pour les Browns à la fin de la saison dernière.

Les Browns espèrent qu’une intersaison complète d’éligibilité et de familiarité avec son travail combinée aux ajouts d’intersaison des receveurs larges Elijah Moore et Cedric Tillman aideront Watson à atteindre le niveau dont ils ont besoin pour revenir aux séries éliminatoires.

Les Browns sont allés 3-3 dans les départs de Watson la saison dernière et ont terminé la saison à 7-10 et quatrième dans l’AFC Nord. Trois de leurs quatre premiers matchs cette année sont contre des adversaires de division.

Watson a commencé le match d’ouverture de la pré-saison des Browns l’an dernier, mais après ce match, il a été relégué au poste de quart-arrière n ° 2 pour le reste du camp. Sa suspension a commencé au début de la saison régulière.

(Photo: Sue Ogrocki / Photo AP)