«Pendant le massage, Deshaun était plus à l’aise avec une serviette que de draper des draps sur la table; ce n’est pas du tout inhabituel. J’ai plusieurs clients qui préfèrent utiliser une serviette sur un drap. Nous avons commencé à utiliser une serviette et c’est devenu la norme. Quand j’ai vu que le premier procès mentionnait une serviette, j’ai ri parce que je lui ai donné cette idée. Et ce n’est pas inapproprié car ils vous apprennent à l’école de massage que l’utilisation d’une serviette est acceptable. Certaines de ces accusations sont si ridicules. Je ne peux pas le voir faire aucune de ces choses. Il n’a jamais été inapproprié avec moi. Je ne me suis jamais senti menacé d’aucune façon.

En outre, l’un des nouveaux procès indique que Watson a des messages « non envoyés » sur Instagram et a contacté les femmes qui l’ont précédemment massé « par des intermédiaires ». Cette déclaration clarifie le contenu d’une plainte déposée dimanche par l’avocat de Houston, Tony Buzbee, selon laquelle Watson supprimait les messages Instagram et contactait les femmes « qui lui avaient officiellement fourni des massages, dans le but de régler le problème ».

