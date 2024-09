Deshaun Watson est poursuivi pour agression sexuelle et coups et blessures

Alors que le quart-arrière des Browns Deshaun Watson lutte pour retrouver sa forme d’antan, il est confronté à un nouveau problème juridique.

Lundi, Watson a été poursuivi à Houston pour agression sexuelle et coups et blessures, ainsi que pour avoir intentionnellement causé une détresse émotionnelle.

Les accusations sont étonnamment similaires à celles portées contre Watson dans plus de 20 poursuites intentées en 2021. Cependant, la plaignante dans la nouvelle affaire, qui a déposé une plainte sous le pseudonyme de Jane Doe, soutient qu’elle est allée à un rendez-vous avec Watson. La plupart, sinon la totalité, des autres affaires découlaient de massages rémunérés organisés par Watson.

La plainte explique que la date avait été fixée au 10 octobre 2020. Watson, selon la plainte, n’a pas réussi à trouver son appartement au début. Il l’a appelée et aurait commencé à « crier et hurler de manière agressive en déclarant qu’il ne parvenait pas à trouver son appartement et qu’il n’avait pas le temps pour ça ».

La plainte contient ensuite les allégations suivantes :

« Lorsque Watson arriva enfin à l’appartement de Doe, celle-ci n’avait pas fini de se maquiller, elle invita donc Watson à s’asseoir dans son salon pendant qu’elle finissait de se préparer. Alors qu’elle se maquillait dans sa salle de bain, Doe laissa la porte de la salle de bain ouverte et tenta de discuter avec Watson, essayant d’atténuer la tension provoquée par son accès de colère. Jane Doe commença rapidement à croire qu’elle se parlait à elle-même car Watson ne répondait pas.

« Jane Doe est sortie de sa salle de bain pour enquêter sur le silence de Watson et l’a trouvé, à sa grande surprise, complètement nu sur son lit, allongé sur le ventre. Alors que Jane Doe se tenait là, sous le choc, Watson a tourné la tête et a insisté de manière agressive pour qu’elle le masse, en désignant ses fesses. Jane Doe a demandé si Watson voulait qu’elle lui masse le dos, mais Watson a indiqué qu’il voulait qu’elle lui masse les fesses.

« Jane Doe était terrifiée à ce stade de la rencontre. Elle était dans son petit appartement avec un homme beaucoup plus grand, et elle était encore sous le choc de l’explosion et de l’agressivité de Watson au téléphone. Doe a donc essayé d’apaiser Watson en lui frottant le dos, plutôt que les fesses. Watson a commencé à insister, à nouveau, pour qu’elle se concentre sur ses fesses. Apparemment frustré que Doe ne lui frotte que le dos, Watson s’est alors retourné, révélant une érection. Watson a continué à exiger que Jane Doe le masse, en faisant des gestes depuis ses genoux jusqu’à son aine. Jane Doe s’est figée de peur, ne sachant pas comment refuser les avances de Watson sans mettre sa sécurité en danger. Confuse et effrayée, elle a répété à Watson qu’elle n’était pas une masseuse. Watson lui a demandé ce qu’elle voulait faire à la place.

« Avant que Jane Doe ne puisse répondre, Watson a attrapé la jambe de Jane Doe et l’a positionnée de manière à ce qu’elle soit allongée. Watson a ensuite partiellement déshabillé Jane Doe et a pénétré son vagin sans consentement, implicite ou explicite. Jane Doe s’est sentie paralysée, ne sachant pas si elle devait risquer sa sécurité en essayant d’arrêter Watson ou de subir son agression. Watson a agressé sexuellement Jane Doe pendant plusieurs minutes dans une « position du missionnaire » avant de l’attraper et de la retourner. Watson a continué à agresser Doe agressivement par derrière. Jane Doe a finalement rassemblé le courage et la force de s’échapper de Watson. Jane Doe a rapidement couru vers sa commode pour attraper un lourd élément de décoration pour se défendre et a crié sur Watson. [to] « Sors de son appartement. Enragé, Watson sortit en trombe de l’appartement de Jane Doe. »

Le délai de prescription pour la plupart des cas de préjudice corporel est de deux ans. Au Texas, un délai de cinq ans s’applique parce que l’affaire allègue expressément une agression sexuelle,

Le plaignant est représenté par Tony Buzbee. Il a représenté de nombreuses autres personnes qui ont poursuivi Watson en 2021.

Cette nouvelle affaire soulève de nombreuses questions, du point de vue de la ligue et des Browns. Il est possible que Watson soit soumis à un examen plus approfondi en vertu de la politique de conduite personnelle. Il est également possible qu’une suspension – si elle est imposée – puisse donner aux Browns la possibilité d’annuler ses garanties salariales restantes et de mettre fin à la relation.

La plus grande différence entre le dernier cas et les autres est que Watson est spécifiquement accusé d’agression sexuelle.