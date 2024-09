Deshaun Watson accusé d’agression sexuelle dans un nouveau procès découlant d’un incident présumé survenu en 2020

Le quarterback des Cleveland Browns, Deshaun Watson, a été poursuivi lundi par une femme du comté de Harris, au Texas, qui l’accuse d’agression sexuelle et de coups et blessures et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L’incident se serait produit lors d’un rendez-vous dans l’appartement de la femme en octobre 2020.

Cette action en justice intervient plus de deux ans après que Watson a conclu des accords avec plus de deux douzaines de femmes qui l’accusaient d’inconduite sexuelle. Vingt-quatre femmes ont déposé des plaintes pour agression ou harcèlement entre 2020 et 2021.

Selon la plainte déposée lundi, Watson a rencontré la femme pour la première fois dans un restaurant de Houston en juillet 2020. Après une période d’échange de textos, il a demandé à le rencontrer en octobre de la même année, et la femme a invité Watson à dîner dans son appartement. La plainte allègue qu’après avoir appelé le téléphone portable de la femme et « crié et hurlé de manière agressive et déclaré qu’il ne pouvait pas trouver son appartement », Watson est arrivé et, en attendant que la femme finisse de se préparer dans sa salle de bain, s’est déshabillé.

En sortant de sa salle de bain, la femme a trouvé Watson « complètement nu sur son lit », selon la poursuite. Watson a alors insisté pour qu’elle lui masse les fesses, bien que la femme ait répété qu’elle n’était pas une masseuse, selon la poursuite. Elle dit avoir eu peur et avoir tenté de lui masser le dos à la place. Watson s’est retourné, selon la poursuite, puis l’a attrapée et l’a agressée sexuellement pendant plusieurs minutes. Elle a fini par s’échapper et a attrapé un meuble pour se défendre, selon la poursuite, et Watson est parti.

Les Browns et la NFL ont refusé de commenter. Rusty Hardin & Associates, qui a représenté Watson dans des procès précédents, n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la dernière allégation.

« C’est une affaire extrêmement grave », a déclaré Tony Buzbee, l’avocat de la femme. L’Athlétique « Nous avons l’intention de poursuivre cette affaire avec la même agressivité que nous avons mise dans les autres affaires. Nous voulons un procès avec jury », a-t-il écrit dans un courriel.

Selon la plainte, la femme a été découragée de raconter son histoire après avoir vu comment les femmes qui avaient porté des accusations avaient été traitées par l’équipe de défense de Watson et par le public. La plainte indique qu’elle a d’abord tenté de résoudre les problèmes avec Watson sans intenter de poursuite publique, mais que ses efforts ont échoué.

Selon la poursuite, à la suite de l’incident présumé, la femme souffre d’une grave angoisse mentale, de crises de panique, de dépression et d’anxiété. Elle réclame des dommages et intérêts de plus d’un million de dollars.

