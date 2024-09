Deshaun Watson a été piétiné par les Cowboys, mais ne blâmez pas la protection

CLEVELAND — Combien de temps encore les fans des Browns devront-ils attendre pour voir le quarterback qu’on leur a promis ?

Nous en sommes à la troisième année de l’expérience Deshaun Watson et le premier tour de piste ne m’a pas semblé différent. Est-il trop tard pour parler à un responsable et demander un remboursement ?

Cette année, les choses devraient être différentes. Il est en bonne santé maintenant. La suspension est derrière lui depuis longtemps. L’attaque a été reconstruite pour s’adapter à ses points forts. Les Browns ont remanié toute leur opération pour le rendre plus à l’aise.

Le succès est encore possible. Ce n’est qu’un match et cette attaque n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pendant la pré-saison et le camp d’entraînement. Cela a été évident lors de la défaite embarrassante de dimanche 33-17 aux mains des Cowboys de Dallas.

Watson aurait dû jouer à un moment donné de la pré-saison. C’est un échec organisationnel. Il s’est écoulé 300 jours entre sa fracture de l’épaule la saison dernière et le match d’ouverture de dimanche. Nous avons déjà vécu cela avec Watson et les longues périodes d’inactivité. Nous savons comment cela se termine maintenant.

Cela n’a peut-être pas eu d’impact sur le résultat de dimanche, mais il est impossible de regarder le premier match des Browns et de croire qu’ils étaient prêts pour le début de la saison. Ce n’était pas le cas. On peut se demander s’ils seront prêts pour le début de la saison d’ici la deuxième semaine.

Mais l’essentiel de ce désordre est dû au quarterback. Son EPA/jeu de -0,36 était à égalité au deuxième rang des pires résultats de dimanche. Oui, il y a eu beaucoup trop de réceptions de la part de ses receveurs, mais son pourcentage de réussite attendu était toujours inférieur à 64 pour cent. C’était le quatrième pire résultat de la semaine 1 avant le match de dimanche soir.

Si nous sommes honnêtes, cette attaque reconstruite avait un «l’orange est plus orange » genre de sensation. Rien n’a vraiment semblé très différent de ce que nous avons vu auparavant, à part un dédain plus profond pour courir avec le ballon. Il n’y a eu que quelques appels RPO et au moins l’un d’entre eux a été annulé par une pénalité. Watson est resté sous le centre pendant un bon bout de temps.

Watson a été touché 17 fois et a été sacké six fois. Ces 17 coups sont de loin le plus grand nombre de coups reçus par un quarterback au cours de la première semaine. Mais le seul argument que nous ne pouvons pas accepter cette semaine, le seul argument que je ne tolérerai pas, c’est que Watson a été trop touché parce que sa protection s’est effondrée et qu’il n’a pas eu assez de temps pour lancer. C’est une supposition paresseuse basée sur les statistiques et le mensonge le plus scandaleux que vous entendrez toute la semaine. C’est catégoriquement faux. Même l’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, s’est fait avoir.

« Il a été touché beaucoup trop souvent », a déclaré Stefanski. « Nous ne pouvons pas laisser cela lui arriver. … Nous devons mieux protéger notre quarterback que cela. »

Ou, et écoutez-moi, le quart-arrière doit mieux se protéger que ça.

La défense de Dallas a blitzé sur un quart de ses snaps, ce qui est assez moyen par rapport aux autres équipes de la semaine 1. Voici les chiffres importants à connaître, selon une analyse approfondie des données fournies par TruMedia et PFF. Tous les classements de la ligue concernent tous les matchs de la semaine 1 avant lundi soir.

• Watson a lancé en moyenne 4,16 secondes par dropback sous pression dimanche, le huitième meilleur temps sous pression. Sur les sacks résultant de la pression, il a conservé le ballon pendant 4,29 secondes, le sixième meilleur temps de la semaine 1.

• Sur les six sacs qu’il a encaissés, son temps moyen de lancer était de 4,87 secondes, ce qui le classe au 10e rang.

• Depuis qu’il a rejoint les Browns en 2022, Watson a été le quarterback le plus lent de la ligue entre le snap et le lancer sur des dropbacks sous pression (4,60 secondes). Tom Brady, qui a commenté le match pour Fox, a été le plus rapide avec 3,26 secondes.

Ce qui a fait la grandeur de Watson tout au long de sa carrière, c’est sa capacité à conserver le ballon et à prolonger le jeu. Il est malhonnête de se retourner et de blâmer sa ligne pour les défaillances de protection alors qu’elle lui donne plus de temps pour lancer contre la pression que n’importe quelle autre ligne offensive de la NFL au cours des deux dernières saisons.

Ce n’est pas un problème de protection, c’est un problème Watson.

Il y a eu des pénalités coûteuses pour procédure et faux départ dimanche sur les deux tackles partants des Browns. Il faut corriger cela. Mais il y a eu au moins un sack qui s’est produit parce que Watson se tenait là où il n’était pas censé être, donc la protection n’était pas orientée de cette façon.

C’est un problème de rythme et de timing. C’est un problème de ressenti. Il ne semble pas bien voir le terrain. Ou alors il ne comprend pas ce qu’il voit.

Il y avait des receveurs ouverts sur le terrain dimanche, Watson était juste occupé à lancer le ballon à 7 yards hors des limites sur des itinéraires de touche et des itinéraires de fondu dans la zone des buts.

C’était horrible. C’était pire qu’horrible. C’était l’un des pires jeux de quart-arrière de la ligue au cours de la première semaine.

Quarante-cinq minutes après la fin du match de dimanche, alors que la plupart des joueurs avaient pris une douche et avaient quitté les vestiaires depuis longtemps, Watson n’était toujours pas douché, portait un pantalon de football taché et discutait avec le quart-arrière remplaçant Jameis Winston.

Ce furent quelques jours émouvants pour Watson, dont le père est décédé cette semaine. Il a été séparé de son père pendant la majeure partie de sa vie. selon un article du Houston Chronicle de 2017. Mais il n’est jamais facile de surmonter le deuil.

« Je ne vais pas utiliser ça comme excuse pour expliquer pourquoi nous avons mal joué, mais j’ai eu le cœur lourd ces derniers jours », a déclaré Watson. « Mais encore une fois, je ne veux pas utiliser ça comme excuse. »

Stefanski et les Browns ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que Watson soit plus à l’aise dans cette attaque. Alors que la troisième année commence, l’organisation tient bon, attendant patiemment que son pari de 230 millions de dollars montre un retour sur investissement conséquent.

Combien de temps encore ? Combien de temps encore vont-ils devoir attendre ?

