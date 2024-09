DeShaun Foster veut que l’UCLA utilise la défaite d’Indiana comme motivation contre LSU

Acceptez la douleur. Acceptez l’inconfort. Marinez dans la misère.

C’était l’essence du message de l’entraîneur de l’UCLA DeShaun Foster à son équipe après que les Bruins ont subi samedi leur pire défaite lors d’un match d’ouverture à domicile depuis une défaite 35-0 contre Stanford en 2010.

« Je leur ai simplement dit de garder ce sentiment qu’ils avaient dès la fin du match », a déclaré Foster lundi, en référence à la défaite 42-13 des Bruins contre Indiana au Rose Bowl. « Gardez-le pour vous et soyez sur le terrain tous les jours cette semaine et trouvez un moyen de ne pas ressentir ce sentiment. »

Les Bruins se sont peut-être sentis un peu déprimés lundi, compte tenu de leur début d’entraînement plutôt calme. Pendant la demi-heure de séance ouverte aux journalistes, les joueurs ont effectué des exercices de manière superficielle. Les entraîneurs, habituellement bavards, sont restés silencieux.

Le demi offensif TJ Harden a déclaré que l’ambiance s’est finalement détendue lorsque les joueurs ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas se frayer un chemin vers le succès alors que les Bruins (1-1) ont commencé leurs préparatifs pour un match hors conférence contre le n° 16 Louisiana State (2-1) samedi au Tiger Stadium à Baton Rouge, en Louisiane.

« Nous ne pouvons pas nous contenter de baisser les bras au sujet du dernier match », a déclaré Harden. « Nous devons nous concentrer sur celui-ci. »

Il y avait beaucoup à digérer deux jours après ce match d’ouverture à domicile raté. Sitiveni Havili Kaufusi a déclaré que les choses étaient devenues « un peu émotionnelles » dans le vestiaire, bien que son collègue défenseur Jay Toia était parmi les joueurs qui ont rallié leurs coéquipiers en parlant des changements nécessaires.

« Il a vraiment dit que nous devions jouer davantage les uns pour les autres », a déclaré Havili Kaufusi, « et il a souligné ce sentiment malsain que l’on ressent après une défaite, nous sommes tous des concurrents dans cette équipe et nous ne voulons pas nous sentir ainsi à nouveau. »

Les bookmakers s’attendent à ce que les Bruins continuent de souffrir. UCLA est un outsider de 22½ points contre LSU et verra probablement des lignes similaires pour les prochains matchs contre le n° 9 Oregon et le n° 10 Penn State.

Le quart-arrière de l’UCLA Ethan Garbers, à gauche, réagit à côté du porteur de ballon TJ Harden après avoir été limogé en seconde période contre l’Indiana samedi. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Foster a déclaré qu’il était encouragé par le fait qu’un grand nombre de joueurs se soient rendus au centre d’entraînement dimanche pour regarder des films pendant une journée de repos prévue. Qu’est-ce qui les a fait grimacer dans ces images ? En tête de liste se trouve une attaque qui marque en moyenne 14,5 points par match derrière un quart-arrière de cinquième année qui a eu des difficultés et un jeu de course qui a connu des ratés.

Pour Foster, le problème n’était pas une nouvelle attaque de la côte ouest trop complexe pour les joueurs universitaires ou des décisions erronées prises dans les mauvaises situations. Selon Foster, le problème a commencé avec le mot « e ».

« C’est vraiment juste l’exécution, les jeux », a déclaré Foster, « parce que si nous avons exécuté quelque chose plus tard dans le match et que cela a fonctionné, alors c’est l’exécution, donc il s’agit vraiment de sortir sur le terrain et d’exécuter et d’arrêter de nous battre. »

Foster a rejeté l’idée selon laquelle lui et le coordinateur offensif Eric Bieniemy étaient spécialement équipés pour réparer un jeu de course qui a produit 83,5 yards par match – se classant au 122e rang sur 133 équipes universitaires majeures – parce qu’ils ont joué dans la NFL.

« N’importe qui peut courir avec le ballon », a déclaré Foster. « L’entraîneur [Chip] Kelly a couru avec le ballon et il n’a pas joué en tant que running back, donc vous y mettez plus que n’importe quoi d’autre, mais le jeu de course va être réglé.

La défense de LSU pourrait avoir l’occasion d’apporter ces corrections étant donné que les Tigers ont concédé 154 yards au sol par match dans le cadre de leur propre début de saison lent.

« Je vous promets que nous allons trouver une solution », a déclaré Harden. « Nous allons trouver une solution, comment franchir la ligne d’arrivée en groupe. »

Said Foster a déclaré : « Le meilleur dans tout ça, c’est que dans quoi, six jours ?, nous aurons un autre match. »

Etc.

Foster n’a pas souhaité commenter l’état de santé du défenseur Keanu Williams et du défenseur Kanye Clark, blessés. Williams a été aperçu avec une botte de protection sur un pied après avoir quitté le match samedi et Clark s’est blessé lors de la couverture du coup d’envoi.