« Déshabillée et laissée en cellule avec les lumières allumées »: une femme trans accusée dans l’émeute du Capitole allègue des mauvais traitements en prison

« Déshabillée et laissée en cellule avec les lumières allumées »: une femme trans accusée dans l’émeute du Capitole allègue des mauvais traitements en prison

Une femme transgenre inculpée lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis a déclaré avoir été détenue nue dans une cellule de prison constamment éclairée pendant quatre jours, demandant au tribunal d’être placée en résidence surveillée. Les responsables de la prison ont nié les mauvais traitements.

Jessica Watkins est l’une des neuf «Oath Keepers» accusées des événements du 6 janvier, lorsque des partisans du président Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole américain au cours de la session conjointe du Congrès pour certifier l’élection de Joe Biden.

Une femme arrêtée pour entrée illégale et destruction de biens du gouvernement lors de l’émeute du 6 janvier aurait été privée de soins médicaux pour blessure grave, déshabillée "nu dans une cellule avec des lumières allumées 24 heures sur 24 pendant quatre jours à la vue de tous les autres" https://t.co/X1Xbs2oB6G – Lee Fang (@lhfang) 23 février 2021

Avant son audience de détention mardi devant un juge fédéral, les avocats de Watkins ont déposé une requête alléguant que sa blessure au bras n’avait pas été traitée, et quand elle a entamé une grève de la faim pour obtenir des soins médicaux, elle était « Déshabillé et mis sous surveillance suicide » et « Laissé nu dans une cellule éclairée 24 heures sur 24 pendant quatre jours à la vue de tous les autres,»Selon le Butler Journal-News.

Watkins, 38 ans, a d’abord été incarcérée dans la prison du comté de Montgomery lors de son arrestation en janvier. Elle a été classée comme un homme, avec une note à « Rester séparé, » dit le journal. Les archives de l’armée américaine la mentionnent comme ayant servi de 2001 à 2003 sous le nom de Jeremy David Watkins.

Cependant, la prison a déclaré dimanche que «Les allégations qui ont été décrites ne se sont pas produites dans notre établissement.» Transféré au cachot du comté de Butler, Watkins y a passé quatre jours dans une cellule d’unité médicale, séparée de la population générale, a déclaré le shérif Richard K. Jones.

« Elle a dit qu’elle préférerait être dans une zone isolée, à cause de sa notoriété, je suppose, » il ajouta.

La plupart des soi-disant émeutiers sont accusés d’intrusion. Ils sont juste entrés. Ils sont détenus sans caution dans de nombreux cas. Ils purgeront plus de temps avant le procès qu’ils n’auraient été condamnés en vertu des lignes directrices sur la détermination de la peine. ACLU et NACDL se sont réveillés, ne vous inquiétez pas. https://t.co/iR0ZgaKumm – Mike Cernovich (@Cernovich) 23 février 2021

Le traitement de Watkins fait écho à l’expérience de prison d’une autre détenue trans, Chelsea Manning – également déshabillée et détenue à l’isolement pendant le procès pour avoir fourni des documents sur l’Irak et l’Afghanistan à WikiLeaks il y a dix ans.

Cependant, les groupes de défense des droits de l’homme et des prisons sont restés largement silencieux au sujet des prétendus émeutiers du Capitole, dont beaucoup sont détenus sans caution depuis plus d’un mois. Pendant ce temps, d’anciens espions et certains législateurs démocrates ont ouvertement préconisé d’utiliser les mêmes méthodes contre des personnes qu’ils surnommaient «Extrémistes violents domestiques», comme les États-Unis l’ont fait contre des terroristes présumés pendant la «guerre contre le terrorisme».

Aussi sur rt.com Biden ou Bush? Les démocrates et les néo-conservateurs réclament de ramener la « guerre contre le terrorisme » à la maison, ciblant les partisans de Trump comme des « terroristes nationaux »

Les démocrates et les médias traditionnels ont qualifié l’émeute du 6 janvier de « insurrection » et a cherché à destituer Trump à ce sujet, invoquant même les mêmes lois utilisées pour punir les confédérés après la guerre civile de 1861-1865. Le neuf « Oath Keepers » n’ont pas été accusés d’insurrection, cependant, mais de complot en vue de faire obstruction aux procédures officielles, d’intrusion et de destruction de biens gouvernementaux.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!