Désespoir, manque de progrès dans les négociations sur le climat, mais l’espoir fleurit

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — C’est un désert où peu pousse. C’est une conférence sur le climat, où l’eau se fait rare à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, les files d’attente sont longues, les tempéraments sont courts, les réunions tardent et surtout les progrès se font au compte-goutte. Pourtant, l’espoir jaillit dans les endroits les plus étranges. Pas dans le nouveau visage naïf, mais dans le cœur et l’esprit des militants et des fonctionnaires vétérans, qui ont traversé cet exercice frustrant de privation de sommeil, non pas une ou deux fois mais de nombreuses fois.

Et il fleurit dans une étrange sculpture en métal «arbre» ​​sur une place centrale ici au sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte. Les gens écrivent leurs espoirs sur des feuilles de papier vert.

« L’espoir est le seul sens (sic) qui nous rend VIVANTS ! » Mohamed Ageez, un jeune militant égyptien a écrit.

L’ancien vice-président américain Al Gore examine plus de 30 ans d’efforts en matière de changement climatique et voit de l’espoir dans le progrès et le changement. La directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, et la scientifique en chef de The Nature Conservancy, Katharine Hayhoe, le voient chez toutes les personnes présentes dans les couloirs qui travaillent dur.

Et Christiana Figueres, l’ancienne secrétaire de l’ONU sur le climat qui a aidé à forger l’accord de Paris de 2015, puis a lancé une organisation à but non lucratif appelée Climate Optimism, considère l’espoir non pas comme un nom mais comme un verbe d’action.

“L’espoir est un verbe avec ses manches retroussées”, a déclaré Figueres à l’Associated Press, citant le poète David Orr. “Je pense que l’espoir et l’optimisme sont très actifs et sont en fait précisément la raison pour laquelle nous retroussons nos manches.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il ne désespérait pas après avoir vu les émissions de piégeage de la chaleur augmenter l’année suivante, Gore a déclaré à l’Associated Press : « Le désespoir est un grand mot. Vous savez, ils avaient l’habitude de dire que le déni n’est pas qu’un fleuve en Égypte. Nous voici en Égypte et le désespoir n’est pas qu’un pneu dans le coffre. C’est un vrai facteur. Mais nous avons aussi la base de l’espoir.

Il a souligné plusieurs victoires politiques cette année.

“En août, les États-Unis ont adopté la plus grande législation climatique de l’histoire”, a déclaré Gore. « En septembre, le peuple australien a opéré un changement historique et a accepté de faire partie du leadership mondial en matière d’énergie renouvelable. Et puis en octobre, il y a quelques jours à peine, le peuple brésilien a pris la décision d’arrêter de détruire l’Amazonie et de commencer à lutter contre la crise climatique.

“Lorsque les gens se sentent vulnérables au désespoir climatique, je les exhorte à regarder les progrès réels qui sont réalisés.”

Chaque fois que la responsable de l’environnement des Nations Unies, Andersen, se sent déprimée lors de ces réunions, elle prend note de ce qui se passe tout autour d’elle dans les pavillons et les bureaux : “Dans ces halls, vous verrez des gens se blottir autour de solutions plutôt que de réseauter, en disant” Voici ce que nous avons fait. Peut-être que tu peux faire ça’.

Le climatologue Hayhoe trouve de l’espoir au même endroit.

“Alors, quand les gens disent que c’était un échec complet et qu’il n’y a aucun espoir, je dis, regardez simplement chaque visage ici”, a déclaré Hayhoe. “Il y a des dizaines de milliers de visages ici, et chacun d’eux veut à peu près changer le monde.”

Il a été déplacé des négociations vers la « zone verte », loin des négociateurs.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears