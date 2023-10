Le chef de l’UNRWA affirme qu’un demi-million de Palestiniens se trouvent dans des bâtiments bondés de l’ONU, avec peu de nourriture et d’eau et nulle part où dormir.

Un cessez-le-feu urgent est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes dans la bande de Gaza, a averti un responsable lors d’un point d’information d’urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant l’augmentation du nombre de victimes parmi les enfants alors qu’Israël continue de bombarder l’enclave.

Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à une crise de vie ou de mort aggravée par la lutte pour acheminer l’aide aux plus de deux millions d’habitants de la bande, a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lors de la réunion de lundi.

“Le niveau de destruction est sans précédent, la tragédie humaine qui se déroule sous notre surveillance est insupportable”, a déclaré le responsable. « Le siège actuel imposé à Gaza est une punition collective. »

Plus d’un demi-million de Palestiniens forcés de quitter leurs foyers à cause de la campagne de bombardement israélienne, qui se poursuit depuis trois semaines, se réfugient désormais dans des écoles et des bâtiments bondés de l’UNRWA, avec peu de nourriture et d’eau et souvent sans endroit où dormir, a-t-il rapporté.

« La faim et le désespoir se transforment en colère contre la communauté internationale », a déclaré Lazzarini, ajoutant que la maigre aide autorisée à transiter par l’Égypte à partir de la semaine dernière était loin d’être suffisante.

Israël a commencé à autoriser une aide limitée à Gaza le 21 octobre, mais des inspections approfondies de chaque convoi ont entraîné de longs retards. Israël a également catégoriquement refusé d’autoriser l’acheminement de carburant, laissant les quelques hôpitaux opérationnels de l’enclave menacés de fermeture.

« Dernière bouée de sauvetage restante »

Dimanche, les Palestiniens, désespérés par la poursuite du blocus et des bombardements, sont entrés par effraction dans les entrepôts de l’ONU, emportant du blé, de la farine et d’autres biens de première nécessité.

« Une nouvelle rupture de l’ordre civil rendra extrêmement difficile, voire impossible, la poursuite des opérations de la plus grande agence des Nations Unies à Gaza », a averti Lazzarini devant l’assemblée du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Je dis cela tout en étant pleinement conscient que l’UNRWA est la dernière bouée de sauvetage pour le peuple palestinien à Gaza », a-t-il ajouté.

Pour accroître le flux d’aide indispensable, les responsables de l’ONU ont exhorté Israël à ouvrir aux Israéliens le passage frontalier de Karem Abu Salem, connu sous le nom de Kerem Shalom, avec Gaza, affirmant que c’est le seul passage équipé pour accueillir suffisamment de camions. Israël a jusqu’à présent refusé d’ouvrir aucun de ses points de passage avec l’enclave, à laquelle il impose un blocus terrestre, aérien et maritime depuis 16 ans.

“Cela ne peut pas être un dommage collatéral”

Les responsables de l’ONU ont également souligné le nombre croissant de victimes à Gaza, en particulier parmi les enfants, un bilan sans précédent, même dans les conflits contemporains les plus sanglants.

« Plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza – un nombre qui devrait ébranler chacun d’entre nous », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell.

Lazzarini a ajouté : « Cela dépasse le nombre d’enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019 », soulignant : « Cela ne peut pas être un « dommage collatéral ».





Israël a averti qu’un danger encore plus grand menace à mesure qu’il intensifie son offensive terrestre dans l’enclave. Il a ordonné aux habitants de Gaza d’évacuer vers la partie sud du territoire sous peine d’être traités comme des « complices terroristes ».

Cependant, les Palestiniens de Gaza n’ont pas non plus trouvé la sécurité dans le sud, où Israël a continué de bombarder leurs maisons.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, et je le répète : « aucun endroit n’est sûr à Gaza » », a déclaré Lazzarini.





Son appel au Conseil de sécurité des Nations Unies est intervenu après que l’organisme n’a pas réussi à adopter quatre résolutions distinctes appelant à un cessez-le-feu ou à des « pauses humanitaires ». L’un a fait l’objet du veto des États-Unis et l’autre de la Russie et de la Chine. Les autres n’ont pas obtenu le minimum de neuf voix.

Vendredi, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté massivement en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate, mais cette résolution n’est pas contraignante. Les États-Unis et Israël faisaient partie des 14 pays à voter contre la résolution.

Le sommet d’urgence a également exprimé son inquiétude quant à la possibilité que la guerre à Gaza risque de dégénérer en une conflagration régionale plus large.

Geir Pedersen, l’envoyé spécial de l’ONU en Syrie », a déclaré que les retombées sur la Syrie avaient déjà commencé et soulevaient « une perspective terrifiante d’une potentielle escalade plus large ».

Israël a également mené de nombreux raids aériens en Syrie et au Liban depuis le début de sa guerre avec le Hamas il y a trois semaines, frappant des infrastructures militaires et des aéroports critiques.