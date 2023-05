«Désespoir»: Gary Neville fait rage contre les propriétaires de Premier League pour la saison des licenciements

Gary Neville a réprimandé les propriétaires de Premier League pour leur volonté de licencier les managers cette saison, soulignant « certaines des décisions de football les plus folles jamais vues ».

Les commentaires de Neville sont venus alors que Leeds était menacé de relégation (s’ouvre dans un nouvel onglet) s’est séparé de Javi Gracia après seulement 12 matchs en charge plus tôt cette semaine et a nommé Sam Allardyce – leur troisième manager de la campagne.

Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet)Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également licencié deux patrons ce trimestre, avec un total record de 15 changements de pirogue à travers la Premier League tout au long de 2022/23.

Et de l’avis de Neville, les choses sont allées trop loin. S’exprimant sur son Sports du ciel podcast, le Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) légende devenue experte a déclaré:

« Je ne pouvais pas y croire au début. Le désespoir que nous voyons maintenant…

« Je suis propriétaire d’un club [of League Two Salford City] – J’ai limogé des managers – mais le désespoir que nous avons vu cette saison en Premier League principalement dû au fait que les clubs sont tellement inquiets de perdre ce revenu, de baisser… nous voyons certaines des décisions de football les plus folles que nous ayons déjà vu. Et c’est fou.

Neville a souligné Leeds – qui s’est également passé du directeur du football Victor Orta cette semaine – comme l’exemple le plus fou du lot. L’ancien international anglais a poursuivi:

« Cette saison de Leeds a été aussi folle que possible. Jesse Marsch est resté longtemps; Javi Gracia entre; ça ne marche pas alors [he] se fait virer et Sam Allardyce entre pour quatre matchs, puis le directeur sportif s’en va… »

Allardyce est de retour pour son neuvième emploi en Premier League (Crédit image : MI News/NurPhoto via Getty Images)

Scott Parker de Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet) est devenu le premier manager de Premier League à perdre son emploi cette saison, après la raclée 9-0 d’août par Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)suivi de Thomas Tuchel de Chelsea.

Steven Gerrard et Bruno Lage ont perdu leur emploi à Aston Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet) et loups (s’ouvre dans un nouvel onglet) respectivement avant la fin octobre, tandis que le limogeage de Ralph Hasenhuttl par Southampton a entraîné six changements de direction avant la pause de la Coupe du monde (y compris la décision de Graham Potter d’échanger Brighton contre Chelsea).

Frank Lampard est devenu le prochain patron à recevoir son P45, quittant Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet) fin janvier ; Leeds a ensuite appuyé sur la gâchette pour la première fois ce trimestre alors qu’ils donnaient à Marsch ses ordres de marche, avant que Southampton ne limoge Nathan Jones et Crystal Palace. (s’ouvre dans un nouvel onglet) a envoyé Patrick Vieira emballer.

Un autre gros licenciement est survenu la dernière semaine de mars lorsque les Spurs ont finalement rompu les liens avec Antonio Conte (le remplaçant par le patron par intérim Cristian Stellini, qui a été limogé un mois plus tard…).

Le 2 avril, Leicester (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Chelsea ont tous deux décidé qu’il était temps de changer alors qu’ils quittaient respectivement Brendan Rodgers et Graham Potter – avant que Leeds ne donne la côtelette à Gracia un mois plus tard.

Et respirez.