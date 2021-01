L’Amérique, dit Joe Biden, «est de retour». Au-delà des slogans, le journaliste Glenn Greenwald estime que cela signifie «militarisme, impérialisme et corporatisme», a-t-il déclaré à Chris Hedges de RT.

Glenn Greenwald est un avocat qui s’est tourné vers le journalisme en 2005 protester la suppression des libertés civiles des Américains sous la «guerre contre le terrorisme» Bush-Cheney. Greenwald a acquis une renommée internationale en brisant l’histoire du lanceur d’alerte Edward Snowden NSA en 2013. Il a ensuite cofondé l’Intercept, mais a quitté le média en octobre après avoir déclaré que les rédacteurs en chef avaient supprimé sa couverture du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden.

«Je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile … de savoir à quoi s’attendre de l’administration Biden», Le journaliste américain acclamé a déclaré dimanche à Chris Hedges, animateur de l’émission On Contact de RT. Biden, a poursuivi Greenwald, a connu une carrière de cinq décennies à Washington et a fait connaître ses priorités politiques au cours de ces années.

Biden est « Quelqu’un qui a soutenu à plusieurs reprises le militarisme et l’impérialisme » et «L’un des principaux défenseurs de l’invasion de l’Irak», il a dit. Sur le plan intérieur, Biden est « Un fidèle serviteur du secteur des cartes de crédit et de la banque » et le «Architecte du projet de loi sur la criminalité de 1994» ce dernier a été blâmé pour avoir considérablement augmenté le taux d’incarcération des hommes noirs aux États-Unis.

Aussi sur rt.com ‘Fausse information’? Les censeurs d’Instagram affirment que le projet de loi sur la criminalité de 1994 de Biden a conduit à une « incarcération massive » de Noirs américains

Que les gauchistes impliqués dans les manifestations de Black Lives Matter se sont rassemblés autour de Biden, compte tenu de son implication dans l’adoption du projet de loi sur la criminalité (il était l’un des 61 sénateurs qui ont voté pour cela) est « ironique, » Greenwald a déclaré à Hedges, mais il sert également d’exemple du fonctionnement du Parti démocrate.

«Les démocrates sont très bons pour créer une marque qui est radicalement différente de la réalité, mais essentiellement le parti démocrate sert le militarisme, l’impérialisme et le corporatisme», il a dit. « C’est qui les finance, c’est ce en quoi ils croient. C’est pourquoi vous voyez des néoconservateurs migrer si confortablement vers le Parti démocrate, pourquoi vous voyez des agents de Bush et Cheney applaudir Joe Biden, pourquoi Wall Street a célébré quand il a choisi Kamala Harris. »

La campagne de Biden n’a pas seulement attiré le soutien de la gauche – que Biden a ensuite rejetée en emballant son cabinet avec des anciens de l’administration Obama tout en donnant une épaule froide à des progressistes comme Bernie Sanders. L’ancien vice-président a également été soutenu par des faucons républicains comme Bill Kristol et Max Boot, ainsi que par les républicains très décriés du « Lincoln Project », qui ont collecté des fonds de 67 millions de dollars pour lancer des publicités d’attaque contre Trump à l’approche des élections de novembre.

Aussi sur rt.com Le co-fondateur du Lincoln Project accusé d’avoir « toiletté » de jeunes hommes, offrant des emplois pour le sexe

Le ralliement de l’establishment – démocrate et républicain – derrière Biden pourrait avoir des conséquences profondes, a averti Greenwald.

«Ce n’est pas un hasard si après huit ans d’Obama et de Biden, nous avons eu Donald Trump», il a dit. «De toute évidence, si vous revenez en arrière et faites exactement la même chose que l’administration ‘Obiden’ a fait pendant 8 ans, ce que Biden se prépare à faire, toute personne rationnelle doit s’attendre au même résultat.

La classe moyenne américaine, a prédit Greenwald, «Continuer à être détruit», tandis que les entreprises « Qui n’ont aucune allégeance aux États-Unis » continuera d’externaliser les emplois. «Les communautés continueront d’être ravagées par les crises de chômage, la toxicomanie, le suicide, la dépression, tout ce qui domine les petites villes américaines.»

Après ce que Hedges a appelé un «Troisième mandat de l’administration Obama», Greenwald a averti que Biden pourrait préparer le terrain pour un « Version plus intelligente et plus stable » de Trump pour prendre le pouvoir.

Les Américains à la recherche d’une couverture approfondie de l’administration Biden seront probablement modifiés. Quatre ans de Donald Trump ont donné naissance à des journalistes de gauche qui applaudissent la censure des conservateurs et déplorent « dangereux » des voix, pense Greenwald.

La gauche, dit-il, montre peu d’objection à Biden parce qu’ils «A adhéré au récit global selon lequel il n’y a que deux choix – s’unir derrière le Parti démocrate et combattre le fascisme et Hitler, ou succomber au fascisme.»



Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!