Désespérée de voir son petit-fils se faire atteler, une grand-mère britannique lui configure un profil hilarant de Tinder

La pression exercée par les célibataires de leur famille est intense et cette pression se multiplie quand c’est la redoutable semaine de la Saint-Valentin. Un Britannique célibataire de 28 ans a été victime du souhait désespéré de sa grand-mère pour lui d’avoir une petite amie lorsqu’elle a créé son profil Tinder.

Un rapport de The Sun montre comment Scott Lefever, résident de Brentwood, Essex ignorait complètement que sa grand-mère de 82 ans, Trina Lazarus, avait créé un profil Tinder pour lui. Ce qui était encore plus surprenant, c’est comment Trina a décrit son petit-fils dans l’application de rencontres en ligne.

Selon le rapport, Scott’s Tinder Bio se lit comme suit: «Salut, je suis Trina, Scott’s nan.» Cela dit en outre que Scott est célibataire depuis près de deux ans maintenant et qu’elle pense qu’il a besoin de son aide, et c’est pourquoi elle l’a installé sur Tinder pour l’aider à avoir une petite amie. Trina a en outre donné d’autres détails de base sur Scott, comme son âge et le fait qu’il n’a pas d’enfants. La biographie a également mentionné que le petit-fils «adorable» de Trina est très désordonné et a besoin d’une petite amie qui peut cuisiner à moins qu’elle n’aime les haricots sur des toasts.

Soulignant certaines des qualités de Scott, la biographie dit que Scott est un travailleur acharné et est un fabricant de thé «fantastique», aime ses films et la télévision, pas un garçon sportif mais adore se promener. Parlant de sa préférence culinaire, Trina a mentionné que le repas préféré de Scott est un plat chinois à emporter et que si quelqu’un veut en savoir plus, il devrait certainement glisser vers la droite.

Bien qu’il ait été gêné au départ, Scott a publié le lien de sa biographie sur Tinder sur Facebook et a même reçu 26 matchs en cinq jours. S’adressant à The Sun, Scott a déclaré qu’il était un peu ennuyé quand il a découvert que sa grand-mère avait créé un profil hilarant de Tinder, mais il a rapidement vu le côté drôle et a décidé de prendre une chance.

Pendant ce temps, Trina a déclaré au portail d’informations que la seule raison de créer le profil Tinder de son petit-fils était de l’ennuyer afin qu’il puisse prendre sa demande de se marier au sérieux. Elle a dit qu’elle ne serait pas en vie avant longtemps et qu’elle voulait voir Scott se marier.