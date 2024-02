Désespérée d’avoir des soldats, l’Ukraine réfléchit à un projet impopulaire d’étendre la conscription

LYMAN, Ukraine (AP) — Lorsque l’armée russe a organisé une invasion à grande échelle il y a deux ans, les hommes ukrainiens se sont précipités avec zèle vers les centres de recrutement à travers le pays pour s’enrôler, prêts à mourir pour défendre leur nation.

Aujourd’hui, alors que la Russie contrôle environ un quart de l’Ukraine et que les deux armées pratiquement dans l’impasse le long d’une ligne de front de 1 000 kilomètres (620 milles), cet esprit d’enrôlement s’est estompé : de nombreux hommes ukrainiens échappent à la conscription en se cachant chez eux ou en essayant de soudoyer leur sortie de la bataille.

Des soldats nouvellement recrutés assistent à une cérémonie alors qu’ils célèbrent la fin de leur entraînement dans une base militaire proche de Kiev, en Ukraine, le lundi 25 septembre 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Le long de la ligne de front glaciale et boueuse, les commandants affirment que leur armée est trop petite et composée de trop de soldats. soldats épuisés et blessés. Alors que la guerre entre dans sa troisième année, le défi le plus urgent et politiquement sensible qui se pose à l’Ukraine est de savoir si elle peut rassembler suffisamment de nouveaux soldats pour repousser les attaques. un ennemi avec bien plus de combattants à sa disposition.

La population de la Russie est plus de trois fois supérieure à celle de l’Ukraine, et le président Vladimir Poutine l’a montré. une volonté de forcer les hommes à aller au front si pas assez de bénévoles.

Le manque de soldats n’est pas le seul problème de l’Ukraine. désespéré d’avoir besoin de l’aide militaire occidentale, ce qui est de plus en plus difficile à obtenir à mesure que la guerre se prolonge. Mais mobiliser suffisamment de soldats est un problème que seule l’Ukraine peut résoudre.

Pour reconstituer ses rangs, le gouvernement ukrainien peine à trouver un équilibre entre coercition et persuasion.

Le parlement envisage une législation qui augmenterait le bassin potentiel de recrues d’environ 400 000 personnes, en partie en abaissant l’âge d’enrôlement de 27 à 25 ans. Mais la proposition est très impopulaire, obligeant les élus à se débattre avec des questions qui touchent au cœur de l’identité nationale. : Peuvent-ils convaincre suffisamment de citoyens de sacrifier leur vie ? Et si ce n’est pas le cas, sont-ils prêts à accepter l’alternative ?

Des soldats nouvellement recrutés jettent leur chapeau alors qu’ils célèbrent la fin de leur entraînement dans une base militaire près de Kiev, en Ukraine, le lundi 25 septembre 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Un soldat ukrainien combattant près de la ville d’Avdiivka. où les soldats se sont retirés la semaine dernière pour sauver des vies – a déclaré que son unité était récemment en infériorité numérique d’environ 5 contre 1 lorsque des dizaines de soldats russes ont pris d’assaut leur position, tuant tout le monde sauf lui-même et deux autres personnes.

“Nous avons été presque complètement vaincus”, a déclaré Dima, qui a refusé de donner son nom de famille pour des raisons de sécurité.

À environ 800 kilomètres de là, un homme de 42 ans se cache chez lui à l’extérieur de Kiev, en détresse. “Je ressens une sorte de culpabilité d’être un homme… Je ne peux pas me sentir libre”, a déclaré Andrii, qui a insisté sur le fait d’utiliser son prénom uniquement pour parler d’éviter la conscription.

On estime que des dizaines de milliers d’autres hommes ukrainiens éligibles échappent à la conscription, dans leur pays ou à l’étranger.

QUI CREUSERA LES TRANCHÉES ?

Parce qu’il n’y a pas assez de nouvelles recrues, les soldats en première ligne ne se reposent pas suffisamment entre les rotations. Deux années de combats exténuants ont laissé les hommes fatigués et plus susceptibles de se blesser. Lorsqu’il y a de nouvelles recrues, elles sont trop peu nombreuses, trop mal entraînées et souvent trop vieilles, selon des entretiens avec deux douzaines de soldats ukrainiens, dont six commandants.

Les commandants affirment qu’ils n’ont pas assez de soldats pour lancer des offensives, et à peine assez pour tenir des positions face à l’intensification des assauts russes.

Des brigades de 3 000 à 5 000 soldats combattent généralement avec seulement 75 % de leur effectif total, selon Vadym Ivchenko, un député qui fait partie de la commission parlementaire de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement. Certaines brigades n’en ont que 25 %, a-t-il ajouté.

Des soldats nouvellement recrutés qui marquent la fin de leur entraînement dans une base militaire proche de Kiev, en Ukraine, le lundi 25 septembre 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Dima, le soldat combattant près d’Avdiivka, faisait partie d’une douzaine d’hommes soignés récemment dans un hôpital de campagne près du front. Les médecins ont déclaré que leur travail était comme un manège : les soldats renvoyés au combat après avoir été soignés réapparaissent souvent des semaines plus tard avec de nouvelles blessures.

Igor Ivansev, 31 ans, a été blessé deux fois en quatre mois. Son corps lui fait mal lorsqu’il porte sa mitrailleuse, mais les médecins le jugent apte à servir. Ivantsev a déclaré que sur les 17 hommes avec lesquels il s’était enrôlé, la plupart étaient morts ; les autres sont comme lui, blessés.

Le commandant d’Ivantsev, qui a seulement voulu donner son prénom, Dmytro, a déclaré que sa compagnie, épuisée et épuisée, faisait des heures supplémentaires pour creuser des tranchées plus profondes et construire de meilleurs emplacements pour contrer l’artillerie russe constante. “Nous n’avons personne, nulle part où les trouver”, a déclaré Dmytro.

Au début de la guerre, les soldats étaient alternés toutes les deux semaines pour une semaine de repos, a-t-il expliqué. Mais désormais, ses soldats combattent pendant un mois, puis bénéficient de quatre jours de repos.

“Nous ne sommes pas faits d’acier”, a déclaré Ivantsev.

Le militaire ukrainien moyen a la quarantaine, selon les responsables occidentaux. Les commandants affirment que plus les soldats sont âgés, plus ils souffrent de maladies chroniques, telles que des ulcères, des hernies et des nerfs pincés.

Des soldats nouvellement recrutés crient des slogans alors qu’ils célèbrent la fin de leur entraînement dans une base militaire près de Kiev, en Ukraine, le lundi 25 septembre 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky) Des recrues attendent leur tour pour passer un examen médical dans un hôpital municipal de Kiev, en Ukraine, le jeudi 8 février 2024. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

La compagnie d’assaut de Dima a récemment accueilli sept nouvelles recrues âgées de 55 à 58 ans.

« Quelles positions vont-ils prendre d’assaut ? » demanda-t-il sarcastiquement. “S’il marche 4 kilomètres avec un sac à dos rempli de matériel et d’armes, il tombera au milieu de la route.”

A proximité, Alyona Yalunka, une médecin, soigne un soldat blessé de 42 ans qui porte le nom de champ de bataille Kolmyk. Elle lui donne un morceau de chocolat.

“J’embrasserai les pieds de ces gars jusqu’au bout, à condition qu’ils se lèvent, prennent les armes et protègent mes filles”, a déclaré Yalunka.

Kolmyk la regarda avec des yeux vitreux tandis que ses analgésiques commençaient à faire effet. « Maintenant, je peux me reposer », dit-il.

UN PLAN POUR RECEVOIR PLUS D’HOMMES

À Kiev, le parlement est aux prises avec une législation qui permettrait à l’armée d’enrôler davantage d’hommes afin que ceux qui sont déjà au combat puissent bénéficier de plus de repos, voire être relevés de leurs fonctions.

On estime que 300 000 soldats ukrainiens combattent actuellement le long de la ligne de front, tandis que d’autres servent ailleurs, ont indiqué les législateurs. Poutine a déclaré que le nombre de soldats russes en Ukraine était deux fois plus important.

L’armée ukrainienne cherche à mobiliser jusqu’à 500 000 hommes supplémentaires, mais conscients de l’impopularité d’une telle décision, les législateurs agissent avec prudence. Plus d’un millier d’amendements ont été joints à un projet de loi que même le président Volodymyr Zelensky n’a pas encore publiquement approuvé.

Des recrues attendent leur tour pour passer un examen médical dans un hôpital municipal de Kiev, en Ukraine, le jeudi 8 février 2024. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

En vertu du projet de loi, toute personne qui ne répondrait pas à un appel pourrait voir son compte bancaire gelé et sa capacité à voyager hors du pays restreinte – des dispositions que le médiateur ukrainien des droits de l’homme a qualifiées d’inconstitutionnelles.

Les législateurs critiques à l’égard de la législation, dont Ivchenko, affirment que l’armée n’a pas expliqué de manière adéquate comment une augmentation de la conscription changerait de manière significative l’issue de la guerre. Les deux pays sont dans une quasi-impasse depuis des mois à la suite d’une contre-offensive ratée des Ukrainiens au cours de l’été. Mais les Russes ont récemment pris l’initiative.

« Cette loi suffira-t-elle aux forces armées pour changer la situation sur le champ de bataille ? demanda Ivtchenko.

Bien que la législation envisage un bassin d’au moins 400 000 nouvelles recrues, un chiffre plus réaliste pourrait être la moitié de ce chiffre après avoir pris en compte les réfractaires et ceux qui prétendent légitimement différer leur enrôlement, a déclaré Oksana Zabolotna, analyste au Centre pour les actions unies, un organisme gouvernemental. chien de garde à Kiev.

Draft Dodgers

Les hommes les plus difficiles à convaincre de la législation, comme un créateur de site Web de 35 ans, qui…