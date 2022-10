Désespéré, Poutine promeut un nouveau général impitoyable pour prendre en charge l’échec de l’invasion de l’Ukraine alors que l’armée russe risque de s’effondrer

VLADIMIR Poutine a promu un nouveau général impitoyable pour prendre en charge son invasion désastreuse et bâclée.

Le tyran a confié au général Sergey Surovikin le commandement total des forces russes qui tentent désespérément de se regrouper en Ukraine.

Poutine a nommé le général Sergey Surovikin pour prendre en charge l’invasion Crédit : AP

La promotion intervient quelques heures seulement après l’explosion du pont de Vlad vers le crime Crédit : AFP

Le ministère de la Défense de Poutine a confirmé la nouvelle nomination quelques heures seulement après l’explosion du pont prisé de Vlad entre la Russie et la Crimée.

On pense que l’attaque a été menée par les forces spéciales ukrainiennes – utilisant potentiellement un camion piégé incroyablement gros.

L’explosion sur le pont est un coup dur – et enfonce encore plus la lutte de la Russie en Ukraine.

Surovikin, 55 ans, est la troisième nomination militaire de haut rang à Moscou en l’espace d’une semaine.

Ce changement fait suite au limogeage signalé cette semaine des commandants de deux des cinq régions militaires de la Russie, alors que ses forces ont subi une série de revers dramatiques dans le nord-est et le sud de l’Ukraine ces dernières semaines.

Le ministère russe de la Défense n’a pas précisé qui, le cas échéant, Surovikin remplaçait.

Surovikin, qui est marié et a trois filles, dirige les forces aériennes et spatiales russes depuis 2017.

Il avait auparavant supervisé la campagne sanglante de la Russie en Syrie lorsque Moscou est intervenue en 2015 aux côtés du régime de Bachar al-Assad, qui a réussi à reprendre le contrôle de plus de 50 % du pays.

Surovikin a dirigé les forces russes en Syrie et a été accusé d’avoir supervisé un bombardement brutal qui a détruit une grande partie de la ville d’Alep.

Il a été promu général de l’armée en 2021 – l’un des rares officiers russes à atteindre un tel grade – et au cours de cet été, il a été nommé responsable des troupes dans le sud de l’Ukraine.

En février, il a été giflé par des sanctions de l’UE pour avoir été “responsable du soutien actif et de la mise en œuvre d’actions et de politiques qui sapent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine”.

La nomination de Surovikin intervient alors que la Russie risque de perdre la guerre d’ici Noël alors que l’armée de Vlad fait face à un effondrement total dans une humiliation massive pour le tyran.

Ses forces pourraient être repoussées vers la frontière russe d’ici la fin de l’année si Kyiv poursuit sa contre-offensive, a affirmé une source gouvernementale britannique.

Ben Hodges, un ancien chef militaire américain en charge des forces américaines en Europe, a déclaré que les lignes russes s’effondraient rapidement.

Les lignes russes s’effondreraient dramatiquement dans l’est de l’Ukraine alors que les hommes du président Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair dans la région.

Les combattants ukrainiens ont repris des portions de territoire dans la région nord-est de Kharkiv et se rapprochent de Kherson – qui, s’il était capturé – serait une défaite monumentale et embarrassante pour le Kremlin.

Pendant ce temps, les services de renseignement britanniques ont déclaré que les chars russes constituaient désormais une grande partie du blindage ukrainien.

Le ministère de la Défense a déclaré que Kyiv avait capturé et réutilisé au moins 440 chars de combat russes et 650 véhicules blindés.