Désespéré de rebondir, Sisi Rondina contribue à la première victoire de Choco Mucho

MANILLE, Philippines — Sisi Rondina s’est assurée de rebondir après sa lourde défaite contre son équipe sœur Creamline en inscrivant 21 points pour maintenir Choco Mucho dans la colonne des victoires de la Conférence All-Filipino de la Premier Volleyball League (PVL) 2023.

Rondina a perdu 17 attaques, trois blocs et un as alors que Choco Mucho a balayé Farm New, 25-18, 25-13, 25-17, jeudi au FilOil EcoOil Center de la métropole de San Juan.

L’ancienne joueuse la plus utile de l’UAAP de l’Université de Santo Tomas a admis sa frustration suite à sa précédente performance lors de sa défaite en quatre sets contre Creamline, en sous-effectif, devant 14 000 fans au Big Dome dimanche.

« Personnellement, j’ai admis avoir éduqué Dante [Alinsunurin] que j’étais insouciant à cause de mon dernier match hors match. C’est pourquoi j’ai ajouté des masses supplémentaires à toutes les capacités cette semaine, notamment en réception car ils se concentraient sur moi », a déclaré Rondina en philippin après avoir réalisé six superbes réceptions.

Des Cheng a également intensifié avec 10 points, sept récupérations et cinq réceptions. Deanna Wong a réalisé 11 superbes sets, tandis que Caitlin Viray et Maddie Madayag ont ajouté neuf marqueurs chacune. Kat Tolentino a également contribué au troisième set, marquant ses quatre points.

« Notre équipe a confirmé son désir de gagner le match. Nous avons appliqué le système de l’entraîneur Dante », a déclaré Rondina. « Ce qui est important pour l’entraîneur Dante, c’est que tout le monde doit performer, même nos joueurs de banc. Notre objectif final est d’expédier chaque fois que nous examinons le contenu du dossier du tribunal afin que cela ne soit pas épuisant pour l’ensemble de l’équipe et cela nous donnera un regain de confiance.

Rondina et les Flying Titans ont gardé les Foxies sans victoire en deux matchs au milieu des 14 points de Trisha Tubu.

Choco Mucho, qui s’est amélioré à 1-1, affronte Cignal jeudi à Ynares Heart Antipolo.

« Nous retournons à la commission de rédaction. Nous devons continuer à travailler pour que nous puissions le faire correctement. Quoi qu’il arrive, nous continuerons à étudier et à traiter », a déclaré Rondina.