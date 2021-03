LOS ANGELES: DeSean Jackson a en fait marqué ses premiers touchés sur le site du SoFi Stadium des décennies avant même la construction de la nouvelle maison des Rams de Los Angeles.

Jackson a grandi dans le quartier de Crenshaw de la ville et il a joué à des jeux pour jeunes à Inglewood, à Darby Park, juste à côté du terrain où le propriétaire des Rams, Stan Kroenke, a élevé son stade palatial au cours de la dernière demi-décennie.

C’est là que j’ai commencé à jouer au football, a déclaré Jackson vendredi, souriant aux souvenirs.

Jackson a poursuivi une carrière décorée de 13 ans dans la NFL, mais maintenant le receveur rapide est de nouveau à la maison avec les Rams pour avoir une chance d’ajouter une bague du Super Bowl à ses nombreuses réalisations.

Los Angeles a signé Jackson pour être la menace profonde révolutionnaire qui lui manquait la saison dernière et pour être une autre cible constante pour son compatriote nouveau venu, Matthew Stafford. Jackson n’a disputé que huit matchs au cours des deux dernières années en raison de blessures, mais il se dit en bonne santé et revigoré par sa nouvelle opportunité.

Pour moi, être ici sur mes terrains de jeu, dans les domaines que je connais très bien, il n’y a pas de meilleur sentiment, mec, a déclaré Jackson. Je le vois presque quand LeBron (James) est retourné à Cleveland et a remporté un championnat pour Cleveland, Ohio. Alors c’est pour ça que je suis ici. C’est tout ce qui m’inquiète vraiment.

La sélection à trois reprises du Pro Bowl de la centrale de préparation Long Beach Poly a été l’une des menaces de gros jeu les plus constantes de la NFL depuis qu’il a rejoint les Eagles de Philadelphie en 2008. Il est sixième dans l’histoire de la NFL avec 17,4 verges par réception, et personne ne l’a jamais fait. a marqué plus de touchés couvrant 60 verges ou plus que les 24 de Jackson.

De retour dans le sud de la Californie, où vit toujours la majeure partie de sa famille élargie, après une carrière sur la côte Est, Jackson, qui n’avait que 8 ans lorsque les Rams et les Raiders ont quitté la ville, a clairement ravi.

Je parlais juste à mon cousin, en disant: C’est le moment idéal pour moi de revenir à LA, a déclaré Jackson. Im très concentré sur mes enfants, ma famille. Je ne suis plus à ce stade jeune où je m’inquiète de traîner et d’aller dans des clubs ou de faire la fête. Je suis juste à un autre espace de ma vie, alors c’est maintenant la solution idéale.

Une autre greffe a également figuré en bonne place dans sa décision: Jackson voulait faire équipe avec Sean McVay, qui était le coordinateur offensif de Washington pour leurs trois saisons ensemble de 2014-16 avant que McVay ne prenne les Rams et que Jackson ne déménage à Tampa Bay.

Jackson attribue à McVay et Jay Gruden le mérite d’avoir rétabli sa confiance dans le jeu après que les Eagles l’ont libéré après sa saison de 1332 verges en 2013, un mouvement que Jackson appelle toujours un coup de poignard dans mon dos. Jackson a accumulé 2 702 verges et 14 touchés en 39 matchs avec McVay.

Nous avons une relation très spéciale, a déclaré Jackson, qui a 11 mois de moins que McVay. C’est quelque chose de très intriguant, de pouvoir revenir et réapparaître avec quelqu’un qui me connaît vraiment. … Il sait m’utiliser et il va me mettre dans les meilleures positions pour gagner.

Après que Jackson ait signé son contrat d’un an de 4,5 millions de dollars pour rejoindre les Rams jeudi, il a fait sa première tournée de SoFi. Le stade accueillera le Super Bowl en février et Jackson a déclaré que l’opportunité de jouer pour une équipe avec une chance légitime lors du plus grand match était une autre motivation puissante.

Jackson n’a jamais atteint le Super Bowl, mais il s’est rapproché lorsqu’il a marqué un touché au quatrième quart dans le match de championnat NFC en tant que recrue.

J’ai fait partie de certaines grandes équipes et j’ai fait des choses spéciales, a déclaré Jackson. «Avec le Super Bowl étant ici cette année, je veux dire, je ne veux pas être trop excité et parler de tout ça, mais dans mon cœur et mon esprit, je vais travailler ma queue pour y arriver, apporter quelque chose spécial pour la ville, mec, parce que c’est vraiment méritant.

Jackson a attrapé des passes de Donovan McNabb, Michael Vick et Kirk Cousins ​​au cours de sa carrière, mais il est impatient de faire équipe avec Stafford, l’ancien quart-arrière prolifique des Detroit Lions qui s’est également rendu à Los Angeles pour avoir la chance de rejoindre McVay pour un tir du Super Bowl.

Ce mec est une bête », a déclaré Jackson. «Son bras est hors de ce monde. Je vais dire, mec, je vais courir loin. Vous le lancez loin, et j’espère que nous pourrons battre tout le monde.

