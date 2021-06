Deschamps soutient Mbappe pour rebondir après un penalty manqué menant à la sortie de la France de l’Euro 2020

Kylian Mbappe rebondira après avoir raté le penalty décisif lors de la défaite en tirs de barrage de la France contre la Suisse lundi qui a vu les champions du monde quitter l’Euro 2020 lors des huitièmes de finale, a déclaré l’entraîneur Didier Deschamps.

Les Français ont perdu une avance de deux buts pour faire match nul 3-3 en temps réglementaire, et après une prolongation sans but, ils se sont écrasés lorsque le penalty de Mbappe a été sauvé par le gardien suisse Yann Sommer.

Deschamps a déclaré que l’attaquant et le reste de l’équipe apprendraient de leur déception lors du tournoi.

« Ça va aider tout le monde je pense. Kylian, même s’il n’a pas marqué de but [at the Euros], il a été décisif dans de nombreuses actions que nous avons menées, et il a pris la responsabilité de prendre ce penalty », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Personne n’est vraiment en colère contre lui. J’ai parlé à nos joueurs, nous connaissons la force de cette équipe, nous avons vécu de nombreux moments magnifiques ensemble. Aujourd’hui, ça fait vraiment mal, il y a beaucoup de tristesse. »

L’entraîneur de 52 ans a rejeté les suggestions qu’aucun des coéquipiers de Mbappe n’est allé le réconforter après que son coup de pied ait été sauvé.

« Tout le groupe est uni dans le vestiaire. Personne ne parle de ‘tu as fait cette erreur’ ou ‘tu as fait cette erreur’, Kylian connaît sa responsabilité », a ajouté Deschamps.

Mbappe s’est rendu sur Twitter lundi soir pour exprimer sa déception d’avoir raté le penalty clé.

« [It’s] très difficile de tourner la page », a-t-il écrit. « La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif.

« Je suis désolé pour le penalty. Je voulais aider l’équipe mais j’ai raté. Se détendre sera difficile mais c’est malheureusement un écueil dans le sport que j’aime tant.

« Je sais que tous les fans seront déçus mais je vous remercie quand même pour votre soutien et pour avoir toujours cru en nous.

« Le plus important est d’être toujours plus fort pour les prochains défis à venir.

« Félicitations et bonne chance à la Suisse. »

La France tentait de remporter deux titres majeurs consécutifs pour la deuxième fois. Les Français ont remporté la Coupe du monde en 1998 et ont suivi avec le titre à l’Euro 2000.

Il y a cinq ans, la France a perdu la finale de l’Euro 2016, mais a ensuite remporté la Coupe du monde 2018.

Mbappe n’avait que 19 ans lorsque la France a remporté ce titre à Moscou, et il est devenu le plus jeune joueur depuis Pelé en 1958 à marquer lors d’une finale de Coupe du monde.

Le grand brésilien n’a pas tardé à offrir son soutien après la défaite déchirante à Bucarest.

« Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage », le grand Brésil a écrit sur Twitter.

L’échec décisif de Kylian Mbappe sur penalty a évincé la France, championne du monde, du Championnat d’Europe 2020. Getty

La France menait 3-1 et naviguait avec 15 minutes à jouer après un superbe but de Paul Pogba, mais le Suisse obstiné a marqué deux fois pour forcer la prolongation avant de finalement affronter l’Espagne en quart de finale à Saint-Pétersbourg vendredi.

« Aujourd’hui, nous étions contre une équipe suisse forte, ils nous ont posé quelques problèmes en première mi-temps, et bien sûr la France est habituée à avoir des adversaires compacts », a expliqué Deschamps.

« Nous avons marqué notre deuxième but en seconde période, ce qui a tout changé et, si vous voulez, 10 minutes avant la fin, nous aurions pu mieux gérer notre avantage de deux buts. »

Kingsley Coman a frappé la barre dans les dernières secondes du temps réglementaire alors que la chance semblait déserter les champions du monde au moment où ils en avaient le plus besoin, mais Deschamps ne s’en plaignait pas.

« En prolongation, nous avons eu quelques dernières chances, et les pénalités sont toujours comme ça. Ça fait mal, mais il faut l’accepter, c’est le football », a-t-il déclaré.

« La plupart du temps, nous sommes du bon côté, mais aujourd’hui nous ne le sommes pas et tout le monde est vraiment triste. Tout le monde est vraiment déçu. »

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.