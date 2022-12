Deschamps salue Mbappe avant le choc contre l’Angleterre

L’entraîneur français Didier Deschamps est convaincu que Kylian Mbappe peut encore faire la différence lors de la confrontation en quart de finale de la Coupe du monde de samedi avec l’Angleterre, même si l’opposition s’est concentrée sur l’arrêt de la superstar.

Mbappe est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts en quatre matchs, dont un doublé lors de la victoire 3-1 contre la Pologne en huitièmes de finale, et l’Angleterre devra trouver un moyen de contrer l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Mais les titulaires ont une qualité formidable autour de Mbappe, avec Olivier Giroud, Ousmane Dembele et Antoine Griezmann qui impressionnent également au Qatar.

“J’imagine que l’Angleterre prendra des mesures comme l’ont fait nos quatre adversaires précédents, mais Kylian a la capacité de faire la différence”, a déclaré Deschamps aux journalistes vendredi avant le choc au stade Al Bayt dans le désert au nord de Doha.

“Même lors du dernier match, alors qu’il n’était pas à son meilleur niveau comme lors des deux premiers, il a quand même été décisif, mais si on peut partager autour du danger ça évite de prendre trop de précautions contre Kylian.

“Mais Kylian sera toujours Kylian, avec la capacité d’être décisif à tout moment.”

La pression s’intensifie pour les deux équipes, mais Deschamps a remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur et le joueur de 54 ans a encouragé la France à ne pas laisser l’occasion prendre le dessus.

“Comme c’est le cas pour nous et toutes les équipes qui atteignent les huitièmes de finale, vous n’avez pas de seconde chance”, a-t-il admis.

“Plus vous avancez, plus la qualité est grande, mais les exigences sont également plus élevées, tout comme l’excitation.

“C’est la prochaine étape mais il n’y a pas de stress, pas besoin de se retenir. C’est magnifique de jouer un quart de finale de Coupe du monde.”

Alors que la France est championne en titre, l’Angleterre semble grandir en équipe après sa course aux demi-finales en Russie il y a quatre ans et à la finale de l’Euro 2020.

– Kane ‘un vrai leader’ –

Le gardien et capitaine français Hugo Lloris – qui a passé près d’une décennie en Premier League avec Tottenham – ne tarit pas d’éloges sur l’Angleterre de Gareth Southgate.

“Si vous regardez l’équipe anglaise, il y a plus de joueurs ici qui étaient en Russie que la France”, a déclaré le joueur de 35 ans, qui devrait remporter sa 143e sélection et dépasser Lilian Thuram en tant que record de tous les temps de son pays. fabricant.

“Ils étaient demi-finalistes à la Coupe du monde, deuxièmes à l’Euro. Il y a une vraie progression et je crois que cette équipe gagne en maturité. Ils sont là pour gagner.”

Lire aussi | Finales du BWF World Tour : HS Prannoy enregistre une victoire contre Viktor Axelsen

Lloris se heurtera à une équipe d’Angleterre dirigée par son coéquipier de Tottenham, Harry Kane, et il est possible que les deux finissent par s’affronter lors d’une séance de tirs au but.

“Harry a la capacité de tirer n’importe où. Il est l’un des meilleurs dans cet aspect du jeu”, a déclaré Lloris.

“Harry et les joueurs anglais analyseront les tirs au but, mais tout est une question d’instinct, et avant d’arriver aux tirs au but, il est temps de faire la différence sur le terrain.”

Lloris et Kane ont joué ensemble aux Spurs pendant neuf ans et se connaissent donc parfaitement.

Le skipper français a ajouté : “Je pense que je n’ai que des choses positives à dire sur Harry.

“Pour l’Angleterre, c’est un vrai leader, un modèle pour ses coéquipiers et surtout un top player.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici