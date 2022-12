Deschamps dit que la France a “un peu de chance” d’avoir battu la “superbe” Angleterre

L’entraîneur français Didier Deschamps a admis que son équipe avait eu “un peu de chance” de battre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde samedi au stade Al Bayt au Qatar.

Mais chanceux ou non, la France, championne en titre, a monté un vainqueur Olivier Giroud et a vu le capitaine anglais Harry Kane rater un penalty tardif pour sceller une victoire 2-1 et réserver une place en demi-finale contre le Maroc mercredi.

“C’est fabuleux, c’était un gros match”, a déclaré Deschamps. “Nous avons affronté une superbe équipe d’Angleterre qui est forte techniquement et physiquement.

“C’est génial pour les joueurs d’être à nouveau dans les quatre derniers. Dans ces moments-là, on souhaite en quelque sorte que le temps s’arrête un moment.

“Mais ce soir, nous allons en profiter. Nous avons eu un peu de chance même si nous avons accordé deux pénalités. Nous avons gardé notre avance avec notre cœur et nos tripes.”

Kane a égalisé avec un penalty à la 54e minute pour annuler le premier match d’Aurélien Tchouameni pour la France, mais la star de Tottenham Hotspur a raté un deuxième penalty une demi-heure plus tard, naviguant sa tentative au-dessus de la barre.

Giroud, qui a dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur français de tous les temps plus tôt dans le tournoi, a déclaré Les Bleus devaient être à leur meilleur pour battre l’Angleterre.

L’entraîneur français Didier Deschamps célèbre après avoir battu l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Getty Images

“Ce but ce soir, le 53e, c’est encore mieux [than equalling Henry]. Juste avant d’avoir une chance, j’aurais dû frapper plus fort et marquer”, a déclaré Giroud. “Je pensais que j’aurais peut-être une autre chance, et quand cela m’est venu, c’était une sensation incroyable de marquer.

“Il faut continuer à croire. [Antoine Griezmann] m’a donné un super ballon, c’est tellement bon pour l’équipe, c’est génial.

“Nous connaissions le potentiel de cette jeune équipe d’Angleterre. Ils ont tout, mais nous avons fait un match solide, nous avons essayé de leur faire mal à la pause. Nous y sommes allés de toute notre force mentale.”

La France, qui est devenue la première championne en titre à atteindre à nouveau les demi-finales en 60 ans, sera la grande favorite mercredi. Après avoir battu l’Angleterre, Deschamps a révélé son admiration pour le Maroc, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales après sa victoire 1-0 sur le Portugal plus tôt dans la journée.

“Nous préparerons minutieusement le prochain match. Le Maroc mérite des éloges”, a déclaré Deschamps. “Peut-être qu’ils n’étaient pas attendus ici [in the last four]mais ils n’ont encaissé qu’un seul but et puis, les voir ici n’est pas du tout une surprise.”

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.