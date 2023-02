Descendez dans la rue : Rassemblez-vous pour le Starbright de Kelowna ce week-end

Un rassemblement en soutien au Starbright Children’s Development Center est prévu pour le samedi. 4 février.

La lutte pour sauver l’agence à but non lucratif s’est également étendue aux réseaux sociaux. Un petit groupe de parents a lancé une campagne « Soutenez Starbright ! » page Facebook et il y a aussi une pétition destinée au gouvernement provincial.

Le financement de l’organisme à but non lucratif a été détourné par le ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD) vers un centre pilote de connexion familiale (FCC) nouvellement créé à Kelowna, laissant des centaines de familles incertaines de la manière exacte dont les services seront fournis à leurs enfants. Il s’agit de l’un des quatre FCC qui seront exploités par des organisations à but lucratif.

Bien que Starbright dispose d’un financement transitoire jusqu’à la fin juin, il finira par fermer.

Soutenez Starbright ! est passé à 600 membres depuis son lancement il y a un peu plus de deux semaines.

« Ce qui a été incroyable, c’est la façon dont les parents ont inondé les bureaux du MLA de leurs propres histoires personnelles et des réussites de leurs enfants après avoir reçu des services à Starbright », a déclaré Amy Johnston, membre fondatrice.

“Ces parents ont des vies bien remplies, donc pouvoir se réserver un peu de temps pour raconter leur histoire a été extrêmement précieux pour notre cause.”

L’adhésion se compose principalement de parents Starbright passés et présents, ainsi que d’organisations communautaires et sectorielles

qui se sont joints pour soutenir

La requête adressée au Législatif demande ce qui suit :

Maintenir le financement de Starbright en tant que centre d’intérêt pour les enfants de moins de 6 ans pendant que le programme pilote de l’ARC est mis en place pour les enfants qui ont déjà fait la transition vers le système scolaire et peuvent être soutenus par le pilote, Family Connection Centre ;

Nous demandons qu’il soit rendu public le fonctionnement du projet pilote pour les enfants et les jeunes de la maternelle à la 19e année;

Nous demandons au MCFD de dialoguer avec les parents et les professionnels concernés travaillant dans les secteurs du développement de l’enfance pour solliciter leurs commentaires sur la mise en œuvre du modèle de hub ;

Nous demandons qu’il y ait une stratégie qui maintienne les services actuels tout en testant un nouveau concept afin que les soins et les besoins des enfants avant tout soient préservés.

“Le soutien de notre pétition a été assez écrasant”, a déclaré l’organisatrice Tia Faarup. “Cela en dit long sur le niveau de soutien que la communauté a pour Starbright.”

La pétition peut être trouvée ici, et soutenez Starbright ! sur Facebook.

Le rassemblement se tiendra devant Starbright, 1546 Bernard Avenue, de 10h30 à 11h30

“Tout le monde est encouragé à venir à Starbright samedi matin pour montrer son soutien aux familles alors qu’elles se réunissent et s’appuient les unes sur les autres”, a ajouté Faarup.

«Même si tout ce que vous pouvez faire, c’est nous donner un coup de klaxon en passant et nous aider à faire du bruit. Nous espérons que la voix des parents sera entendue à l’Assemblée législative la semaine prochaine lorsque les députés reviendront à Victoria.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Garde d’enfantsKelownaAssemblée législativeÊtre parent