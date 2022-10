‘Descendant’ télescope puissamment le passé et le présent – ​​Kelowna Capital News

L’un des meilleurs films de l’année, « Descendant » de Margaret Brown est, à proprement parler, sur la découverte du Clotilda, le dernier navire négrier connu.

Après avoir été utilisée pour kidnapper et asservir illégalement plus de 100 Africains, la goélette de 90 pieds de long a été coulée près de Mobile, en Alabama, vers 1860, des décennies après l’interdiction de la traite internationale des esclaves. Jusqu’à récemment, il gisait introuvable quelque part dans les eaux boueuses de la rivière Mobile, une scène de crime perdue vieille de 160 ans.

Mais «Descendant», lauréat du Sundance Film Festival, est de manière exponentielle plus qu’un récit de la découverte de la Clotilda en 2019. Brown parcourt le pays, remplissant son film d’un large éventail de voix – dirigeants communautaires, descendants directs de les Clotilda, récits transmis — pour une histoire orale vivante qui compte avec l’ombre longue de l’esclavage.

« Je m’en fous du navire », déclare Joycelyn Davis, l’un des nombreux sujets dynamiques et réfléchis du film et habitant d’Africatown, le hameau de Mobile fondé par les Africains de l’Ouest de Clotilda.

Africatown moderne est, en soi, la preuve de la façon dont le racisme systématique peut fonctionner. Avec les réglementations de zonage industriel les plus strictes de la ville, Africatown a longtemps été entourée d’usines et de raffineries, ce qui entraîne une pollution et des taux de cancer locaux élevés. Pour “Descendant”, c’est une illustration puissante de la façon dont le passé et le présent se mêlent perpétuellement en Amérique.

“Descendant”, qui ouvre vendredi dans certains cinémas et fait ses débuts sur Netflix, parle à bien des égards de la narration comme forme de résistance. Ceux qui sont venus sur la Clotilda ont été avertis de ne parler à personne de leur trafic. L’histoire n’a pas été documentée dans les livres d’histoire. Au lieu de cela, il a été transmis de bouche à oreille en tant que tradition locale maintenue en vie par les descendants. Emmett Lewis, un descendant particulièrement émouvant du fondateur d’Africatown, Cudjo Lewis, le décrit comme “une histoire de fantômes” que lui a racontée son père et qu’il raconte à ses jeunes filles.

Pour beaucoup, toute clarté sur la Clotilde est une façon d’ajouter une définition à un héritage coupé. Une femme le compare à un enfant adopté à la recherche d’un parent. Parmi ceux qui ont appris qu’ils sont un descendant de Clotilda se trouve Ahmir “Questlove” Thompson, un producteur exécutif du film.

En même temps, la découverte du navire soulève d’autres questions de justice et de réparations. Pour beaucoup de descendants, ce n’est pas une question théorique. Le financier du trafic d’esclaves de la Clotilda, Timothy Meaher, est peut-être mort il y a plus d’un siècle, mais sa famille est toujours un riche propriétaire terrien de la région. Le nom Meaher orne un parc local.

Il y a peu de réponses certaines fournies par “Descendant”, un film qui porte la bannière de la société de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground. Mais il y a un dialogue de recherche et de réflexion tout au long du film. Brown et les éditeurs Michael Bloch et Geoffrey Richman tissent magnifiquement ensemble des voix disparates dans un chœur méditatif.

Il n’y a pas que les vivants non plus. Kern Jackson, un folkloriste bienveillant et une figure centrale de l’effort, joue une cassette VHS de Mable Dennison, une descendante qui a écrit un mémoire biographique de son grand-père, James Dennison, enseignant aux autres leur héritage. Brown a également lu de nombreux descendants de “Barracoon” de Zora Neale Hurston, un livre basé sur ses entretiens en 1927 avec Cudjo Lewis. Il n’a été refait surface qu’en 2018 par l’auteur Alice Walker.

“La seule crainte”, dit Emmett Lewis dans les derniers mots du film, “est que l’histoire de mon peuple ne soit pas racontée.”

“Descendant”, une version de Netflix, est classé PG par la Motion Picture Association of America pour le matériel thématique, le langage bref et les images fumantes. Durée : 109 minutes. Quatre étoiles sur quatre.

—Jake Coyle, l’Associated Press

