Descendant sur Netflix révèle la vérité sur le dernier navire de transport d’esclaves

En 1808, deux générations avant le début de la guerre civile, il est devenu illégal d’importer des humains pour les vendre comme esclaves en Amérique. Mais l’importation a continué longtemps après cela, et le dernier navire transportant des esclaves a atteint les côtes américaines dans les années 1860, quelques années seulement avant que le 13e amendement ne rende l’esclavage humain illégal. Appelée Clotilda, la cargaison humaine du navire a été vendue comme esclave en Alabama. Le navire lui-même a été détruit, brûlé et coulé en amont, pour cacher les preuves. La punition pour l’importation d’esclaves était sévère et les hommes qui enfreignaient les lois pour s’enrichir ne voulaient pas être pris.

Mais pendant près de 150 ans, l’existence de la Clotilde a été plus ou moins niée parce qu’elle a été écrite hors du compte rendu officiel. La raison en est presque douloureusement simple : les familles puissantes de Mobile, où le navire a touché terre, bénéficiaient encore de la richesse héritée accumulée à l’époque de l’esclavage. Mais à Africatown – une enclave fondée par 31 anciens esclaves et de nombreux survivants de la Clotilda – l’histoire a été maintenue puissamment vivante et les habitants sont devenus des militants pour exiger son inclusion dans les archives historiques.

Descendant raconte la véritable histoire du navire et des descendants des esclaves qui se sont battus pour établir la vérité sur l’existence de la Clotilda, à la fois pour mieux comprendre leurs propres racines et pour prouver au monde que le crime a réellement eu lieu. Il déclare que l’histoire ne peut pas être ignorée parce que certaines personnes se sentent mal de s’en souvenir.

La réalisatrice Margaret Brown, qui a grandi dans la partie blanche de Mobile, a déjà exploré l’histoire raciale de sa ville natale, notamment dans son film de 2008 L’ordre des mythes, sur les célébrations séparées du Mardi Gras à Mobile. Dans Descendant, elle s’appuie fortement sur les histoires racontées par les habitants et les militants d’Africatown. Le résultat a une grande importance dans un pays en feu avec des batailles pour savoir si la vérité sur l’esclavage et d’autres histoires peuvent être enseignées avec franchise aux écoliers. Descendant démontre que lorsque nous ignorons la véritable histoire, cela ne fait pas que voler l’histoire des gens. Il appauvrit l’avenir.

Descendant a fait sensation lors de sa première à Sundance au début de 2022, où il a remporté un prix spécial du jury, et a atterri sur la liste de films des Obamas sur Netflix, où il a fait ses débuts le 21 octobre. J’ai parlé avec Brown et le producteur primé du film, Essie Chambers, à propos du travail acharné pour raconter cette histoire, de ses implications pour l’avenir et de la grande raison pour laquelle tout cela compte. La conversation suivante a été éditée et condensée pour plus de clarté.

L’histoire que tu racontes Descendant est littéralement vrai, mais cela ressemble aussi à une métaphore pour quelque chose de beaucoup plus grand : pour la façon dont les gens essaient souvent d’ignorer l’histoire gênante et espèrent qu’elle disparaîtra, ainsi que l’implication que nous avons tous dans notre histoire même si nous ne sommes que des descendants des personnes qui l’ont vécu directement.

Lorsque vous avez commencé à travailler sur le projet, pensiez-vous qu’il aurait des implications aussi importantes ?

Margaret Brown, réalisatrice : Je le savais parce que je viens de là-bas. Africatown fait partie de Mobile, d’où je viens, mais c’est un peu plus loin. Il a été annexé par la ville.

Ce film a commencé avec cette communauté dans laquelle j’avais déjà été impliqué. Mais je pense qu’il y a eu quelques flashs dans mon esprit d’images qui ont commencé. J’ai commencé à lire les lettres de Zora Neale Hurston et je suis devenu vraiment obsédé par elle et qui elle était. Le film est finalement devenu plus axé sur la communauté, mais j’étais obsédé par sa voix.

Mais j’en ai appris plus en travaillant sur le film parce que deux organisations environnementales de la ville travaillaient déjà là-bas avant que nous commencions. Lorsque vous entrez dans une histoire, vous essayez d’y entrer avec un esprit ouvert et de voir ce qui s’y trouve, et je suis entré dans une communauté qui est une communauté incroyablement militante. La première chose que nous avons faite a été d’aller à tant de réunions, juste pour voir ce qui se passait. Vous êtes immédiatement frappé par le fait qu’il y a des personnes dans la soixantaine, la soixantaine et la octogénaire qui assistent à des réunions tous les jours. C’est très inspirant. J’ai juste ouvert mes oreilles et essayé d’être présent.

Essie Chambers, producteur : J’ai tout de suite été frappé, en rejoignant Margaret, que lorsqu’on parle de métaphores, ce qui se passe [in Africatown] fait partie intégrante de l’histoire de l’Amérique noire. Donc, entrer dans cela à un moment où des gens comme Nikole Hannah-Jones et Clint Smith et le projet 1619 recentrent l’histoire des Noirs américains – la façon dont cela s’est croisé avec cette histoire était époustouflante.

J’ai vu le film dans le cadre de Sundance en janvier dernier, où il y avait un certain nombre de films sur des gens puissants essayant d’interdire de raconter la véritable histoire parce que cela mettait les gens mal à l’aise. C’est aussi un gros élément dans ce film. Avez-vous également rencontré des résistances pendant que vous faisiez le film ?

Marron: J’y ai fait un autre film en 2008 intitulé L’ordre des mythes. Dans ce film, beaucoup de Mobilians blancs m’ont parlé parce qu’il s’agissait d’un Mardi Gras ségrégué et que mon grand-père faisait partie du Mardi Gras blanc. Alors il m’a ouvert toutes ces portes, et tous ces blancs m’ont parlé. Le film parle de blancheur, plus qu’autre chose.

Après que ce film soit sorti et que la ville l’ait vu, beaucoup de gens au pouvoir se sont tus. Les personnes susceptibles d’être impliquées dans le sort d’Africatown ne cessaient de repousser les entretiens. Donc il y avait ce mur qui n’était pas là avant. Je pense que le film parle de ces questions de justice et de réparations, et je pense que quand il s’agit d’argent, les blancs ont peur.

Chambres : En termes de définition typique des réparations – comme un plan de relance ou quelque chose – ce n’est pas quelque chose dont ils discutent activement. Mais je pense qu’il y a toutes sortes de façons d’envisager les réparations. Il y a des fiducies foncières et beaucoup de problèmes avec la terre. Et je veux dire, le [powerful family the] Meahers possède toujours beaucoup de terres à Africatown.

Donc, vous avez un crime qui a été commis. Vous avez le navire négrier le plus intact de l’histoire jamais découvert. Vous avez le seul groupe de personnes descendant d’Africains qui ont établi une communauté après avoir été réduits en esclavage. C’est de l’histoire vivante. Il est possible que l’ADN puisse [show] une ligne directe d’une manière qu’il n’y a jamais eu auparavant dans ce genre de scénario. Je sais qu’il existe d’autres exemples de réparations avec lesquels d’autres villes se débattent et agissent réellement.

Chambres : C’est un témoignage de la vitalité des traditions orales. L’histoire orale n’est pas une moindre histoire. On nous a enseigné l’histoire d’un pays qui n’existe pas — qu’est-ce que cela signifie ? Ces personnes et leur mémoire collective sont ce qui nous a amenés à ce moment. La prochaine étape est notre responsabilité, et notre mémoire collective, et comment nous allons tenir les gens responsables et nous assurer que nous changeons le récit.

Je suis une femme noire et j’ai grandi dans une communauté entièrement blanche dans une petite ville. Et [in school we] arrivait au chapitre sur l’esclavage et ils me demandaient si je voulais me lever et parler. C’était mon expérience d’apprentissage de l’esclavage. C’était horrible.

Je pense donc que pour les Noirs américains qui ont cette histoire incroyablement riche de transmission d’histoires, c’est une relation compliquée à l’esclavage, où on nous a appris à ressentir beaucoup de honte. J’ai ressenti de la gêne et de la honte parce que je n’avais pas tout compris. Imaginez rencontrer cette genre d’histoire dans un livre d’histoire! C’est tellement inspirant.

J’imagine que les gens verront ce film et se demanderont immédiatement comment ils peuvent s’impliquer.

Marron: La raison pour laquelle nous avons travaillé avec une entreprise comme Participant est que lorsqu’un film se termine, vous avez ce sentiment post-partum bizarre : qu’est-ce que je vais faire maintenant ? Vous vous investissez dans le film, mais il y a ensuite la campagne d’impact, qui est la vraie vie. Il y a des présentations en cours [to organizations that already exist] et des moyens d’amplifier le travail qu’ils font déjà.

Je suppose que c’est un gros argument en faveur d’avoir un film comme celui-ci en première sur un service de streaming majeur, n’est-ce pas ?

Marron: Merde ouais.

Pensez-vous qu’il y a aussi un argument à faire valoir spécifiquement pour raconter ce genre d’histoire sous forme de documentaire, plutôt que dans un film scénarisé ?

Marron: Oui, je suis sûr qu’il y en aura un. Mais je me considère comme un artiste, pas comme un journaliste, même si je suppose que je suis une sorte de journaliste. Quand nous avons tourné ce film, nous l’avions imaginé grand dans une salle de cinéma, avec ces personnages majestueux racontant leur histoire. Nos personnages sont tellement inspirants.

Les images du film sont vraiment belles aussi.

Marron: Ouais, nos directeurs de la photographie Zac Manuel et Justin Zweifach ont tourné Garrett Bradley [Oscar-nominated documentary] Temps aussi. Nous l’avons toujours imaginé majestueux et grand, digne de l’histoire. Mais il y a du pouvoir dans la plate-forme Netflix, avec des millions d’abonnés.

Le moment qui me reste vraiment à l’esprit est très tôt, lorsque nous étions en développement. Nous roulions sur une route bordée d’obus à travers Lewis Quarters d’Africatown. Ils sont entourés de parcs à bois et on sent l’odeur des usines chimiques. C’est très bruyant. Ensuite, vous descendez la route, et il y a cette petite communauté qui est très bien entretenue et très fière. C’est comme ce petit hameau. J’y étais déjà allé des années auparavant.

Mais j’étais dans la voiture avec deux autres collaborateurs du film, et nous avons tous pleuré. On s’est dit : « Comment traduisons-nous ce sentiment d’être en ce moment en ce moment ?

Donc, pendant des années, j’ai essayé de comprendre quelle était la prise de vue qui communiquerait ce sentiment. J’étais juste comme, “Comment puis-je communiquer les odeurs, les sentiments, ce qu’est ce moment?”

J’ai l’impression que vous vivez vraiment l’endroit à travers le film. Je n’y suis jamais allé, mais j’ai l’impression d’y être maintenant. Ce genre de splendeur visuelle est souvent laissé de côté dans la réalisation de films de non-fiction, mais il contribue grandement à créer une expérience émotionnelle pour le public.

Chambres : C’est [Margaret’s] Signature. Poésie visuelle.

Marron: Je voulais que les gens ressentent les émotions que nous avons ressenties en équipe et dont nous avons parlé. La réalisation du film a été très collaborative. Nous discutions toujours des choix. Nous essayions toujours de comprendre où se trouvaient mes angles morts en tant que personne blanche.

Le film se termine à un moment où il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver au destin d’Africatown. Comment la ville en tant qu’entité répond-elle à cette histoire ? Vont-ils soutenir les efforts des habitants d’Africatown qui ont porté leur histoire à travers les générations, à travers toutes ces itérations ? Ou vont-ils essayer de récupérer l’argent pour eux-mêmes ? C’est quelque chose que nous nous sommes demandé en tant qu’équipe.

Toutes ces forces silencieuses et puissantes sont toujours là. Nous devrons donc voir comment ils réagissent.

Descendant première sur Netflix le 21 octobre.