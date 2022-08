Desceller le mandat de perquisition de Mar-a-Lago, demande AG Garland

Le ministère de la Justice demande à un tribunal fédéral de lever les scellés sur le mandat que le FBI a utilisé pour perquisitionner le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump, a déclaré jeudi le procureur général Merrick Garland, reconnaissant l’intérêt public extraordinaire dans l’affaire des documents classifiés.

La demande est frappante car ces documents restent traditionnellement scellés pendant une enquête en cours. Mais le ministère de la Justice a semblé reconnaître que son silence depuis la perquisition avait créé un vide pour les attaques verbales amères de Trump et de ses alliés et Garland voulait fournir le côté du FBI pour ce qui avait conduit à l’action.

“L’intérêt clair et puissant du public à comprendre ce qui s’est passé dans ces circonstances pèse fortement en faveur du descellement”, a déclaré une requête déposée jeudi devant un tribunal fédéral de Floride demandant le descellement.

Si le mandat était libéré – la demande est maintenant avec le juge, et Trump peut s’y opposer – il pourrait divulguer des informations potentiellement peu flatteuses sur l’ancien président et sa gestion de documents gouvernementaux sensibles alors qu’il se prépare pour une autre course à la Maison Blanche. Au cours de sa campagne réussie en 2016, il a fréquemment souligné une enquête du FBI sur son adversaire démocrate, Hillary Clinton, pour savoir si elle avait mal géré des informations classifiées.

On ne sait pas à ce stade combien d’informations seraient incluses dans les documents, s’ils étaient rendus publics, ou s’ils engloberaient un affidavit du FBI qui établirait vraisemblablement une base factuelle détaillée pour la recherche. Pour obtenir un mandat de perquisition, les autorités fédérales doivent prouver à un juge qu’il existe un motif probable de croire qu’un crime a été commis.

Ni Trump ni le FBI n’ont dit quoi que ce soit sur les documents que le FBI aurait pu récupérer. Mais l’ancien président s’est à nouveau plaint jeudi de la perquisition.

Trump, qui pendant des années a fustigé le FBI et cherché à semer la méfiance parmi ses partisans dans ses décisions, a déclaré que le mandat avait été signifié et que la perquisition avait été menée malgré sa coopération avec le ministère de la Justice.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que ses “avocats et représentants coopéraient pleinement” avant la perquisition, et que les responsables gouvernementaux “auraient pu avoir tout ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient, si nous l’avions”.

La politique du FBI et du ministère de la Justice met en garde contre la discussion des enquêtes en cours, à la fois pour protéger l’intégrité des enquêtes et pour éviter de calomnier injustement une personne qui est examinée mais qui finit par ne pas être inculpée. Cela est particulièrement vrai dans le cas des mandats de perquisition, où les documents judiciaires à l’appui sont systématiquement gardés secrets au fur et à mesure de l’enquête.

Dans ce cas, cependant, Garland a cité le fait que Trump lui-même avait fourni la première confirmation publique de la recherche du FBI, “comme son droit”. Le ministère de la Justice, dans son nouveau dossier, a également déclaré que la divulgation d’informations à ce sujet maintenant ne nuirait pas aux fonctions du tribunal.

Même ainsi, Garland, dans une déclaration publique diffusée à la hâte depuis le podium du ministère de la Justice, a semblé reconnaître la nature inhabituelle de la demande du ministère en refusant de répondre aux questions ou de fournir des détails de fond sur l’enquête du FBI.

« Une grande partie de notre travail est par nécessité menée à l’abri des regards du public. Nous le faisons pour protéger les droits constitutionnels de tous les Américains et pour protéger l’intégrité de nos enquêtes », a-t-il déclaré. “La loi fédérale, les règles de longue date du département et nos obligations éthiques m’empêchent de fournir plus de détails sur la base de la recherche pour le moment.”

Il a dit qu’il avait personnellement approuvé le mandat de perquisition, une étape qui, selon lui, faisait partie d’une enquête en cours du ministère de la Justice sur la découverte de documents classifiés de la Maison Blanche récupérés dans la maison de Trump à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, plus tôt cette année. Les Archives nationales avaient demandé au département d’enquêter après avoir déclaré que des documents classifiés avaient été trouvés dans 15 boîtes de documents récupérés dans la succession.

Le procureur général a condamné les attaques verbales contre le personnel du FBI et du ministère de la Justice au cours de la perquisition. Certains alliés républicains de Trump ont appelé à la suppression du financement du FBI.

Plus tôt jeudi, un homme armé portant un gilet pare-balles a tenté de pénétrer dans une zone de contrôle de sécurité dans un bureau extérieur du FBI dans l’Ohio, puis s’est enfui et a été blessé lors d’un échange de coups de feu lors d’une confrontation avec les forces de l’ordre.

“Je ne resterai pas silencieux lorsque leur intégrité sera injustement attaquée”, a déclaré Garland à propos des agents fédéraux chargés de l’application des lois, les qualifiant de “fonctionnaires dévoués et patriotes”.

Eric Tucker et Michael Balsamo, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Donald Trump