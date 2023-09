« Désastre aux proportions épiques » : le procureur libyen enquête sur l’effondrement meurtrier d’un barrage | Actualités sur les inondations

Le plus haut procureur libyen enquêtera sur l’effondrement de deux barrages dans le port oriental de Derna, qui a provoqué un mur d’eau qui a tué des milliers de personnes et détruit en grande partie la ville.

Le procureur général al-Sediq al-Sour a déclaré aux journalistes que les autorités locales, les gouvernements précédents et l’allocation des fonds d’entretien des barrages seront examinés de près.

« Je rassure les citoyens sur le fait que quiconque a commis des erreurs ou des négligences, les procureurs prendront certainement des mesures fermes, engageront une procédure pénale contre lui et le soumettront à un procès », a déclaré al-Sour lors d’une conférence de presse vendredi soir.

L’enquête a été annoncée alors que les équipes de secours continuaient samedi à rechercher des corps dans la ville ravagée, près d’une semaine après l’impact de la tempête Daniel sur les barrages qui, selon un responsable humanitaire, a tué plus de 11 000 personnes.

Des bilans contradictoires ont été signalés, les responsables de l’est et de l’ouest du pays divisé donnant des estimations différentes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi que « les corps de 3 958 personnes ont été retrouvés et identifiés » et que 9 000 autres sont toujours portées disparues. Il a également annoncé que 29 tonnes de fournitures médicales étaient arrivées à Benghazi, dans l’est de la Libye.

« Il s’agit d’un désastre aux proportions épiques », a déclaré Ahmed Zouiten, le représentant de l’OMS en Libye. « Nous sommes attristés par la perte indescriptible de milliers d’âmes. »

« La ville sent la mort »

Les organisations humanitaires ont prévenu que les prochains jours pourraient être marqués par une propagation de la maladie ainsi que par de graves difficultés pour acheminer les fournitures à ceux qui en ont besoin.

L’Islamic Relief a mis en garde contre une « deuxième crise humanitaire » après la catastrophe de Derna, soulignant le « risque croissant de maladies d’origine hydrique et de pénurie de nourriture, d’abris et de médicaments ».

« Des milliers de personnes n’ont nulle part où dormir et n’ont pas de nourriture », a déclaré le haut responsable Salah Aboulgasem. « La ville sent la mort. Presque tout le monde a perdu quelqu’un qu’il connaît.

Haider al-Saeih, chef du centre libyen de lutte contre les maladies, a déclaré samedi dans des propos télévisés qu’au moins 150 personnes avaient souffert de diarrhée après avoir bu de l’eau contaminée à Derna. Il a exhorté les habitants à ne boire que de l’eau en bouteille, qui est expédiée dans le cadre des efforts de secours.

Caroline Holt, directrice des catastrophes, du climat et des crises à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a noté qu’alors que l’aide commençait à arriver, des problèmes tels que les mines terrestres non explosées constituaient une menace pour l’acheminement.

« Bien entendu, acheminer cette aide de l’aéroport à Derna même constitue un défi supplémentaire. Nous savons que les routes ont été grandement affectées par cela », a déclaré Holt à Al Jazeera.

« Nous savons qu’il y aura des problèmes de sécurité… Ces mines terrestres qui autrefois étaient clairement cartographiées, maintenant tout cela sera perturbé. Cela ajoute un niveau supplémentaire de risques en matière de sécurité, tant pour la population de Derna que pour celles venant de l’extérieur.

Négligence critique

On ne sait pas exactement comment les procureurs mèneront leur enquête, la Libye étant divisée entre deux administrations rivales à la suite du soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011.

Les deux gouvernements sont soutenus par différentes milices et acteurs internationaux. L’absence d’un gouvernement central fort a entraîné la négligence d’infrastructures cruciales.

Un rapport d’une agence d’audit de l’État publié en 2021 indiquait que les deux barrages, construits dans les années 1970, n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions de dollars à cet effet en 2012 et 2013.

En 2007, une entreprise turque, Arsel Construction Company Limited, a été engagée pour effectuer la maintenance et construire un autre barrage entre les deux. Selon le site Internet de l’entreprise, ces travaux ont été achevés en novembre 2012.

Al-Sour a exhorté les résidents dont des proches ont disparu à se présenter à un comité médico-légal chargé de documenter et d’identifier les corps retrouvés.

« Nous demandons aux citoyens de coopérer et de se rendre rapidement au siège du comité afin que nous puissions terminer les travaux le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si le nombre élevé de victimes à Derna aurait pu être évité grâce à une meilleure gouvernance.

« Réaction humaine »

Stephanie Williams, diplomate américaine et ancienne envoyée de l’ONU en Libye, a appelé à la mobilisation mondiale pour coordonner les efforts d’aide à la suite des inondations dans une publication sur les réseaux sociaux.

Elle a mis en garde contre « la prédilection de la classe dirigeante prédatrice libyenne à utiliser le prétexte de « souveraineté » et de « propriété nationale » pour diriger un tel processus de manière indépendante et dans son propre intérêt ».

Holt a déclaré qu’il était temps pour les factions rivales de « mettre de côté leurs divergences politiques » et a noté que des signes laissent déjà penser que cela se produit sur le terrain.

« Nous entendons des histoires très encourageantes de rapprochement entre l’Est et l’Ouest – des gens venant littéralement de l’Ouest pour essayer de nous soutenir. C’est une réaction très humaine », a-t-elle déclaré.