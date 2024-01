DeSantis voit un chemin vers la victoire à travers la Caroline du Sud après la fin de l’Iowa : NPR

basculer la légende Jeffrey Collins/AP

GREENVILLE, SC — Le ciel au-dessus du hangar d’avions où Ron DeSantis s’est adressé à une foule bondée à Greenville, SC, mardi matin, était sourd et gris, mais le gouverneur de Floride a parlé avec des rayons d’optimisme après sa performance au Iowa Caucus 2024 la veille. .

Les candidats à la présidentielle se rendent généralement directement au New Hampshire, le prochain État sur le calendrier des nominations, mais l’arrêt de DeSantis dans l’État de Palmetto était un message ciblé destiné à rivaliser avec Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui a terminé juste derrière DeSantis lors du concours de lundi. La partie manifeste de ce message est qu’il prévoit de concourir – et de gagner – sur son propre terrain.

“C’est un État important”, a déclaré DeSantis aux journalistes après avoir prononcé un discours et répondu aux questions des électeurs qui ont bravé le froid pour entendre son message sur “l’idéologie éveillée” dans l’armée, le licenciement massif d’employés du gouvernement fédéral et d’autres projets pour s’il devient président.

“Nikki Haley, c’est son État d’origine, si elle ne peut pas gagner, je ne vois pas comment elle pourrait dire qu’elle va gagner le Super Tuesday ou dans d’autres États”, a-t-il ajouté.

Le sous-texte livré tout au long de ses remarques est que DeSantis se considère comme le seul candidat viable pour affronter l’ancien président Donald Trump, qui a remporté haut la main dans l’Iowa avec un peu plus de 50 % des voix, bénéficie d’une avance dans pratiquement tous les sondages primaires au niveau de l’État et au niveau national et a gagné plus de délégués que DeSantis et Haley réunis.

“La moitié des gens voulaient quelqu’un d’autre”, a expliqué DeSantis.

En Caroline du Sud, DeSantis a attaqué Haley en la qualifiant de « libérale », a déclaré qu’elle n’avait eu aucune réalisation majeure en tant que gouverneur et a soutenu que son soutien dans la course à la présidentielle ne venait pas des conservateurs.

“Son problème fondamental est qu’elle ne bénéficie pas du soutien des Républicains”, a-t-il déclaré. “Elle s’appuie sur des non-républicains, ce qui n’est pas une façon de remporter une nomination républicaine.”

Mais DeSantis fait face à un chemin difficile pour remporter lui-même la nomination. Menant une campagne qui a mis l’accent sur bon nombre des mêmes positions et questions culturellement conservatrices qui ont amené une grande partie de la base du parti à soutenir Trump, DeSantis n’a pas réussi à convertir une part significative des électeurs de Trump à soutenir sa campagne et s’est aliéné certains éléments modérés du Parti républicain. Le parti s’inquiète de la compétitivité et de la viabilité aux élections générales.

DeSantis est également à la traîne de Trump et de Haley dans les sondages sur la primaire du New Hampshire prévue la semaine prochaine et risque de ne pas gagner de délégués de cet État. Les candidats doivent atteindre un seuil de 10 % des voix pour être nommés délégués.

Au Nevada, plus tard ce mois-ci, DeSantis et Trump sont les seuls candidats au caucus gagnant des délégués, tandis que Haley est la seule candidate majeure à la primaire organisée par l’État qui ne comptera pas pour l’obtention de la nomination. En fait, cela signifie que Haley ne conteste pas le Nevada, ce que DeSantis n’a pas tardé à souligner.

“Nikki Haley ne participe pas du tout au Nevada”, a déclaré DeSantis. “Elle ne va tout simplement pas gagner de délégués au Nevada.”

“Nous allons gagner des délégués au Nevada”, a-t-il promis.

Il y aura plus de deux semaines entre le Nevada et la Caroline du Sud, ce qui pourrait voir Haley et DeSantis déployer des efforts ultimes pour s’échapper et lancer un défi sérieux à Trump, en vertu du fait que les délégués de Caroline du Sud seraient attribués au vainqueur dans chaque de ses sept districts du Congrès ainsi que le grand vainqueur à l’échelle de l’État.

Mardi soir, DeSantis devrait comparaître devant une mairie de CNN dans le New Hampshire, tandis que Haley et Trump ont tous deux indiqué qu’ils sauteraient un débat prévu dans le New Hampshire plus tard cette semaine.