DeSantis veut que le juge du procès de Disney soit disqualifié

Mais son affrontement prolongé avec la House of Mouse l’a exposé aux critiques même de certains républicains – et en particulier de l’ancien président Donald Trump, qui a déchiré DeSantis à plusieurs reprises.

La querelle entre DeSantis et l’un des meilleurs employeurs de son État dure depuis plus d’un an. Les deux parties n’ont fait que s’enraciner davantage alors que le gouverneur se prépare à lancer son campagne présidentielle de 2024 attendue la semaine prochaine.

Après que Disney a annoncé jeudi qu’il avait abandonné son projet d’ouvrir un nouveau campus d’employés à Lake Nona, en Floride, situé à 20 miles de Walt Disney World Resort, Trump a chanté sur les réseaux sociaux que DeSantis était « détruit ».

Josh D’Amaro, président de la division parcs, expériences et produits de Disney, a cité « l’évolution des conditions commerciales » et le retour du PDG Bob Iger comme raisons de l’annulation. De plus, l’entreprise ne demandera plus à plus de 2 000 employés basés en Californie de déménager en Floride.

D’Amaro a réitéré dans sa note que la société prévoit toujours d’investir 17 milliards de dollars en Floride au cours des 10 prochaines années, y compris la création d’environ 13 000 emplois. L’entreprise emploie actuellement plus de 75 000 personnes dans l’État.

Disney a refusé de fournir des mises à jour spécifiques sur cet investissement, mais a précédemment annoncé son intention de mettre à jour les attractions du parc, d’agrandir les parcs existants et d’ajouter plus de navires de croisière à sa flotte en Floride.