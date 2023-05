DeSantis taquine la majorité conservatrice de la Cour suprême depuis 25 ans – News 24

Le gouverneur de Floride devrait annoncer sa candidature à la présidence cette semaine

Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui devrait défier Donald Trump pour l’investiture présidentielle républicaine l’année prochaine, a suggéré qu’il pourrait superviser l’obtention d’une majorité conservatrice de 7 contre 2 à la Cour suprême des États-Unis, ce qu’il envisage. « durerait un quart de siècle.

S’adressant lundi à la Convention nationale des radiodiffuseurs religieux à Orlando, en Floride, DeSantis a déclaré qu’il y avait un « bonne chance » que les juges conservateurs Clarence Thomas et Samuel Alito, âgés respectivement de 74 et 73 ans, devront être remplacés au cours des deux prochains mandats présidentiels. Trump et l’actuel président Joe Biden ne sont constitutionnellement éligibles que pour un mandat de plus à la Maison Blanche.

« Il est donc possible qu’au cours de ces huit années, nous ayons la possibilité de fortifier les juges », DeSantis a déclaré, ajoutant que si « améliorations avec ces autres » pourrait être fait, « vous auriez une majorité conservatrice de 7 contre 2 à la Cour suprême qui durerait un quart de siècle. »















DeSantis a également suggéré qu’il pourrait être possible de remplacer les juges libéraux nommés par Obama Sonia Sotomayor, qui a 68 ans, et Elena Kagan, qui a 63 ans, au cours de la prochaine administration. Les juges sont nommés par le président à la Cour suprême à vie ou jusqu’à ce qu’ils choisissent de prendre leur retraite. Le tribunal penche actuellement conservateur par une majorité de 6-3.

Le gouverneur de Floride, qui a récemment supervisé l’interdiction de la plupart des avortements par le Sunshine State après six semaines, a également dénoncé un autre juge conservateur en exercice à la Cour suprême, John Roberts, qui s’est rangé du côté libéral de la cour sur le droit à l’avortement l’année dernière.

« Si vous remplacez un Clarence Thomas par quelqu’un comme Roberts ou quelqu’un comme ça, alors vous allez voir le tribunal se déplacer vers la gauche, et vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il ajouté. DeSantis a soutenu ce que le Washington Post a décrit comme un « rauque » public.

DeSantis devrait annoncer officiellement sa campagne présidentielle cette semaine, selon des informations. Sa plate-forme devrait refléter sa législation d’État de droite dure en Floride, qui a vu son poste de gouverneur réprimer les droits des LGBTQ, promulguer une législation ciblant les droits des personnes transgenres, assouplir les lois sur les armes à feu et mettre en œuvre l’interdiction de l’avortement de six semaines, qu’il a défendu devant le public conservateur lundi en tant que « la bonne chose à faire. »