DeSantis suspend le procureur de Tampa qui a juré de ne pas criminaliser l’avortement

MIAMI – Le gouverneur Ron DeSantis de Floride a suspendu jeudi le procureur général de Tampa, l’accusant d’incompétence et de manquement à son devoir pour avoir juré de ne pas poursuivre ceux qui demandent ou pratiquent des avortements.

M. DeSantis, un républicain, a suspendu Andrew H. Warren, le procureur élu du comté de Hillsborough. En juin, M. Warren, un démocrate, a rejoint 83 procureurs élus à travers le pays qui ont juré de ne pas poursuivre ceux qui demandent ou pratiquent des avortements après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade. La Floride a imposé une interdiction d’avortement de 15 semaines en avril.

M. DeSantis a déclaré que la déclaration et d’autres actions de M. Warren, y compris une politique de ne pas poursuivre les crimes qui commencent par une rencontre entre des policiers et une personne à vélo ou à pied et se livrant à une infraction non pénale, équivalaient à “l’incompétence et mépris délibéré de ses devoirs », et que l’approche du procureur vis-à-vis de son poste ne lui laissait d’autre choix que de le suspendre.