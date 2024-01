DeSantis Super PAC commence les licenciements alors qu’il se concentre sur la Caroline du Sud

Le super PAC qui soutient le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans la course à la présidentielle a commencé à procéder à des licenciements mercredi, alors même que la campagne insistait sur le fait qu’il avait une voie à suivre et avait essentiellement choisi de contourner la primaire du New Hampshire de la semaine prochaine en faveur de la Caroline du Sud.

On ne savait pas combien de personnes le super PAC, Never Back Down, licenciait. Ceux qui ont été licenciés ont immédiatement vu leur compte de messagerie suspendu. Le groupe avait dépensé beaucoup d’argent pour une vaste opération sur le terrain dans l’Iowa, assumant bon nombre des responsabilités d’une campagne traditionnelle, mais M. DeSantis a perdu lundi les caucus de l’État face à l’ancien président Donald J. Trump de 30 points de pourcentage.

Les coupes semblent réduire les opérations du super PAC au-delà du New Hampshire et de la Caroline du Sud, les responsables du Nevada, le troisième État proposant les candidatures, étant licenciés en plus de ceux travaillant dans les États qui voteront en mars.

La majorité du personnel de campagne de M. DeSantis déménage en Caroline du Sud et il quittera le New Hampshire après les événements d’aujourd’hui, selon un haut responsable de la campagne, qui a insisté sur l’anonymat. M. DeSantis retournera en Floride puis fera campagne en Caroline du Sud ce week-end, même s’il n’était pas clair s’il s’arrêterait de dernière minute dans le New Hampshire au début de la semaine prochaine avant les élections primaires de mardi.