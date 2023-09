DeSantis « sous assistance respiratoire » dans le New Hampshire, s’effondre selon un nouveau sondage

« La campagne pour Ron DeSantis est sous assistance respiratoire », a déclaré Mike Dennehy, stratège vétéran du GOP du New Hampshire, en réponse au sondage. « Il n’a qu’une seule chance d’être réanimé et c’est le débat de la semaine prochaine. »

DeSantis a terminé cinquième dans l’enquête, derrière Ramaswamy à 13 pour cent, Haley à 12 pour cent et Christie à 11 pour cent. Mais en raison de la marge d’erreur du sondage, les candidats sont statistiquement à égalité pour la deuxième place.

La baisse des résultats du gouverneur de Floride dans les sondages du New Hampshire survient alors qu’il n’a pas mis les pieds dans la première primaire de l’État depuis un mois. Alors qu’il fait campagne dans l’Iowa et collecte des fonds au Texas, il laisse ses substituts et ses partisans du New Hampshire prendre le relais.

« Il doit se mettre au travail dans le New Hampshire », a déclaré un partisan de DeSantis dans le New Hampshire, qui a accordé l’anonymat pour parler franchement de la situation. « C’est absolument ridicule qu’il ne soit pas là. »

La mauvaise nouvelle pour DeSantis ne se limite pas au New Hampshire. Il y en a partout. Il a terminé troisième derrière Haley dans un nouveau sondage Fox Business réalisé dans son État d’origine, la Caroline du Sud. Et dans un autre sondage publié mercredi, une enquête de Fox Business auprès des participants au caucus de l’Iowa, il devance à peine l’ancien ambassadeur de l’ONU. Trump les écrase tous les deux, avec 46 % de soutien dans chaque sondage.

Mais son absence du New Hampshire a été particulièrement déconcertante pour les partisans et les observateurs politiques de l’État. Le prochain événement prévu de DeSantis dans le New Hampshire est un appel au bétail à la mi-octobre organisé par le Parti républicain de l’État. Sa campagne a déclaré qu’il prévoyait une campagne plus large à travers l’État pour coïncider avec le « sommet du leadership » du GOP du New Hampshire.

« Ron DeSantis a maintenu le calendrier de campagne le plus agressif de tous dans le domaine et nous sommes ravis de revenir bientôt dans le New Hampshire », a déclaré le porte-parole de la campagne de DeSantis, Andrew Romeo.

Alors que DeSantis jouissait d’un grand intérêt parmi les militants républicains avant de se lancer dans la course à la présidentielle, il a depuis eu du mal à vendre son conservatisme de guerre culturelle à l’électorat plus large du New Hampshire, un État à tendance libertaire où les indépendants, plus modérés, font Ils représentent la plus grande part des électeurs et sont prêts à jouer un rôle majeur lors des primaires ouvertes de l’année prochaine.

Le gouverneur de Floride a trébuché dans le New Hampshire, se retrouvant entraîné dans une bataille de soutien avec Trump, refusant de répondre aux questions des électeurs – les assemblées publiques sont un élément essentiel des campagnes électorales dans l’État de Granite – et provoquant la colère d’un éminent. groupe de femmes républicaines en contre-programmant une de leurs principales collectes de fonds où Trump était le conférencier vedette.

DeSantis a fait tourner certaines têtes dans sa direction avec son redémarrage estival, au cours duquel il a montré aux Granite Staters un candidat plus disposé à répondre aux questions et à se mêler à Trump. Mais il a ensuite quitté la piste lorsque l’ouragan Idalia a frappé son État d’origine et n’est plus retourné dans le New Hampshire depuis.

Sans DeSantis ni Trump, les candidats autrefois moins bien placés – Ramaswamy, Haley, Christie et Scott – ont eu l’État pour eux seuls. Ramaswamy et Haley en particulier se sont efforcés de capitaliser sur l’intérêt croissant suscité par leurs deux campagnes après le premier débat. Et cela commence à payer pour eux : alors que le sondage CNN/UNH auprès de 845 électeurs probables des primaires du GOP, mené du 14 au 18 septembre, était parmi les pires résultats de DeSantis dans les sondages publics de l’État de Granite, c’était le meilleur de Haley, selon RCP. . La marge d’erreur du sondage était de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.

La campagne de DeSantis dans le New Hampshire « a été au mieux inégale », a déclaré Matthew Bartlett, originaire du New Hampshire et stratège du GOP qui a travaillé sur des campagnes présidentielles et n’est pas affilié à celle-ci. « On n’a pas suffisamment insisté sur l’organisation d’événements publics, plusieurs fois par jour, jour après jour, au cours desquels vous ouvrez les portes au public, définissez clairement et efficacement votre vision du pays et répondez ensuite à toutes les questions posées sous le soleil. »

Sally Goldenberg a contribué à ce rapport.