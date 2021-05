DeSantis signe la loi électorale de Floride tout en excluant tous les médias sauf Fox News

Cependant, les groupes de droits civils et de vote a déposé une plainte dans les plus brefs délais devant un tribunal fédéral alléguant que la loi viole la Constitution américaine, la loi sur les droits de vote et la loi sur les Américains handicapés.

La NAACP, Disability Rights Florida et Common Cause affirment que la loi impose des exigences d’identification lourdes pour voter par courrier et limite sévèrement les boîtes de dépôt parmi d’autres obstacles, des dispositions qui auront un impact négatif sur les électeurs de couleur et les personnes handicapées.

« Je ne suis pas du tout fan des boîtes de dépôt, pour être honnête avec vous, mais la législature voulait les garder », a déclaré DeSantis sur Fox.

Le gouverneur, qui a signé le projet de loi à l’intérieur d’un hôtel Hilton près d’un aéroport de Palm Beach, était entouré de partisans, qui ont applaudi et applaudi à ses réponses dans l’interview.

Pendant ce temps, les points de vente locaux ont déclaré avoir été exclus de l’événement.

« Les médias d’information sont interdits d’entrée à la signature par le gouverneur Ron DeSantis du projet de loi controversé sur les élections », a tweeté le chroniqueur de Sun Sentinel, Steve Bousquet. « La porte-parole de DeSantis, Taryn Fenske, affirme que la signature du projet de loi est une » exclusivité Fox « . »

Le journaliste de CBS, Jay O’Brien, a déclaré que son point de vente et d’autres n’étaient « pas autorisés à participer à l’événement ».

DeSantis « a signé une loi aujourd’hui qui aura un impact sur TOUS les Floridiens. Et seuls quelques téléspectateurs ont été autorisés à la voir. Ce n’est pas normal », a tweeté O’Brien.

Le bureau de DeSantis n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC sur les raisons pour lesquelles aucun journaliste n’était autorisé à entrer dans la salle de signature.

La Floride n’est que le dernier État dirigé par le GOP à faire pression pour de nouvelles restrictions de vote. La Géorgie a adopté un projet de loi en mars qui a suscité des vagues de critiques de la part des démocrates, des chefs d’entreprise et des ligues sportives. La législature du Texas était serait prêt à voter jeudi sur son propre projet de loi électorale.

L’ancien président Donald Trump, qui reste un chef de facto du GOP malgré sa défaite face au président Joe Biden, a à plusieurs reprises mis en doute l’intégrité de l’élection de 2020 avant et après son départ. Trump a répandu un éventail de théories du complot sans fondement sur la fraude électorale généralisée et a faussement affirmé qu’il avait battu Biden.

De hauts responsables américains de l’administration Trump ont déclaré que les élections étaient sûres et qu’aucune preuve de fraude généralisée n’avait été trouvée qui annulerait la victoire de Biden.

Mercredi, la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney, du Wyoming, a exhorté ses collègues à rejeter le «culte de la personnalité» de Trump.

« Trump cherche à démêler les éléments critiques de notre structure constitutionnelle qui font fonctionner la démocratie – la confiance dans le résultat des élections et la primauté du droit. Aucun autre président américain n’a jamais fait cela », a écrit Cheney dans un éditorial du Washington Post.

Un nombre croissant de républicains de la Chambre, ainsi que Trump et ses alliés, disent maintenant qu’ils ne soutiennent plus Cheney en tant que chef.