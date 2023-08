Le candidat républicain à la présidence, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, prononce une allocution lors du sommet Christians United for Israel de 2023 le 17 juillet 2023 à Arlington, en Virginie.

Les avocats de Ron DeSantis ont déclaré mercredi que le gouverneur de Floride « se félicite Disney ‘s rendre » sur des allégations clés dans le procès de la société accusant le gouverneur de représailles politiques.

Disney a accusé DeSantis de travailler à l’adoption d’une législation ciblant le géant du divertissement par « désir de punir » l’entreprise pour s’être prononcée contre un projet de loi controversé en classe surnommé « Don’t Say Gay » par les critiques.

Mais ces actes présumés du gouverneur sont « de nature législative » et sont donc protégés par « l’immunité législative absolue », ont fait valoir les avocats de DeSantis et un autre responsable de la Floride dans un nouveau dossier judiciaire.

Le document judiciaire est venu peu de temps avant que Disney n’affiche des bénéfices mitigés pour le troisième trimestre fiscal. Un porte-parole de Disney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le dossier.

Les avocats de l’État ont affirmé que Disney, dans un dossier le mois dernier, avait effectivement reconnu qu’une grande partie de sa plainte initiale ne constituait guère plus qu’un « communiqué de presse glorifié ». C’est parce que Disney « affirme maintenant qu’il ne conteste que les actions exécutives du gouverneur », et non ses actions législatives, ont fait valoir les avocats de DeSantis.

« Le gouverneur se félicite de la reddition de Disney sur toutes ses réclamations contestant ses actes législatifs », ont-ils écrit, ajoutant que Disney n’avait pas qualité pour poursuivre DeSantis sur ses réclamations restantes.

Leur dépôt mercredi après-midi devant le tribunal de district américain de Tallahassee n’est que la dernière pique dans la querelle de longue date entre le gouverneur de Floride et l’un des principaux employeurs de l’État.

Il est venu en réponse au dépôt de Disney deux semaines plus tôt exhortant le juge à rejeter les offres par DeSantis et d’autres accusés pour rejeter l’affaire civile fédérale.