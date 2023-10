DeSantis se dispute avec l’administrateur de Biden au sujet des vols affrétés en Israël

« Il y avait un vide [sic] de leadership, alors nous sommes intervenus et avons dirigé », DeSantis dit dans une vidéo dimanche depuis le tarmac de l’aéroport international de Tampa.

Mills et DeSantis, candidats à l’investiture présidentielle du GOP, ont souligné que les charters qu’ils ont aidé à organiser ne s’attendaient pas à ce que les personnes transportées paient leur passage.

« J’ai réservé un avion charter avec 219 sièges disponibles qui doivent être occupés dès que possible », a déclaré Mills. posté sur X. « Contrairement aux vols charters de Joe Biden, ce service est fourni GRATUITEMENT aux passagers. »

La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les critiques du GOP concernant leurs efforts de vols charters.

Mais le sénateur. Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a déclaré qu’il pensait que la visite du président Joe Biden en Israël, attendue mercredi, pourrait être un moment décisif alors que les États-Unis cherchent à ramener chez eux les personnes qui souhaitent venir, affirmant que Biden peut jouer un « rôle révolutionnaire ».

« C’est une situation très difficile mais j’espère que le voyage du président permettra à davantage d’Américains de partir », a déclaré Blumenthal dans une interview mardi, ajoutant que donner aux Américains coincés dans Gaza une « sortie sûre » est également une priorité absolue.

Cependant, l’idée de s’assurer que les citoyens américains qui tentent de quitter Israël n’aient pas à s’en sortir pourrait avoir une certaine influence parmi les démocrates. Mardi, deux députés démocrates ont suggéré de renoncer au remboursement des vols charters américains en provenance d’Israël.

« Je pense que le coût est certainement un facteur qui mérite d’être pris en considération », a déclaré Blumenthal. « Mais le coût ne devrait pas être exorbitant et il faudrait envisager de payer le départ des Américains s’ils n’en ont pas les moyens. »

Et le sénateur. Cory Booker (DN.J.), qui se trouvait en Israël lorsque le Hamas a attaqué, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la loi fédérale qui exige le remboursement des efforts de rapatriement affrétés par les États-Unis.

Mais Booker a ajouté que cela « semble un peu faux » lorsque « nous essayons de sortir les gens de cette situation ».

Le Département d’État a déclaré à POLITICO que plus de 3 000 Américains ont informé le gouvernement américain qu’ils avaient quitté Israël depuis l’invasion du Hamas le 7 octobre en utilisant des vols commerciaux, des routes terrestres ou d’autres moyens. Le lundi, la marine américaine a déployé des navires et d’autres atouts dans la région pour être prêts à toute réponse potentielle au conflit naissant, qui pourrait inclure l’évacuation des Américains.

Mais les critiques des Républicains sont intervenues après que les compagnies aériennes américaines ont suspendu tous les vols à destination ou en provenance de Tel Aviv jusqu’à la fin du mois, rendant plus difficile le départ des citoyens américains. Entre-temps, un groupe de démocrates de la Chambre des représentants a commencé à faire pression sur les compagnies aériennes américaines pour qu’elles reprennent leurs services, même si les compagnies aériennes étrangères continuent d’opérer des vols, y compris pour les Américains souhaitant partir.

L’administration DeSantis a estimé qu’environ 20 000 Américains voulaient quitter Israël la semaine dernière, même si l’origine de ces chiffres n’est pas claire. L’État n’a publié aucun rapport sur le nombre d’Américains cherchant à passer. Un responsable de l’industrie aérienne, qui a requis l’anonymat pour discuter de conversations internes, a déclaré que les estimations du gouvernement étaient proches du chiffre de DeSantis, mais légèrement inférieures.

Les vols sont encore un autre problème sur lequel DeSantis cherche à présenter un contraste de leadership entre lui-même, le favori du GOP Donald Trump et le président Joe Biden à l’approche de l’élection présidentielle. Il s’agit d’un moment politique particulièrement chargé, si l’on considère que les électeurs juifs sont particulièrement nombreux dans certains bastions démocrates – et en Floride.

«Je savais qu’ils [the Biden administration] « Ils n’avaient aucun plan, aucune stratégie, ils allaient laisser les Américains derrière eux, mais je devais mettre la pression sur eux, et c’est pourquoi c’était si important d’aller là-bas », a déclaré Mills lors d’une conférence de presse. interview sur Fox News. « Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, si Biden n’était pas capable et ne voulait pas faire son travail, alors je vais intervenir et le faire pour lui. »

Mills et DeSantis ont organisé séparément des efforts pour aider les Américains à partir, Mills affirmant qu’il a aidé à ramener chez eux 96 Américains après s’être lui-même rendu en Israël la semaine dernière. DeSantis a publié un décret en déclarant l’état d’urgence, ce qui lui permet de puiser dans un large éventail de ressources de l’État. DeSantis a travaillé avec le projet à but non lucratif basé à Tampa, DYNAMO, qui aide à extraire les Américains coincés à l’étranger. Deux vols charters gérés par DYNAMO transportant au total 277 Américains sont arrivés en Floride dimanche soir.

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière, après la première visite de Mills en Israël, que les vols charters commenceraient et dureraient au moins jusqu’à jeudi. UN Bateau affrété par les États-Unis d’Israël à Chypre est également parti lundi.

Dans les deux cas, les citoyens américains devaient signer un formulaire disant qu’ils acceptent de payer le transport à un coût «pas plus élevé que le montant d’un vol en classe économique à plein tarif, ou d’un transport alternatif comparable». Par la loi, le gouvernement fédéral doit être remboursé pour ce genre de vols ; cependant, le Département d’État a renoncé aux exigences après qu’Israël a envahi le Liban en 2006.

L’État a cependant déclaré à POLITICO que de nombreux vols charters partent « à moitié capacité ou moins » et que les avions affrétés par les États-Unis ont transporté près de 1 000 citoyens américains hors d’Israël jusqu’à lundi soir. Le ministère a déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de fournir combien coûteraient les charters, au-delà de ce montant, les estimations seront basées sur les tarifs pratiqués avant le début du conflit.

L’administration Biden a commencé les vols charters après que les compagnies aériennes américaines ont interrompu leurs services vers Israël pour des raisons de sécurité. Même si d’autres compagnies aériennes étrangères ont continué à desservir Israël, l’absence de transporteurs aériens américains a considérablement réduit la capacité de vol.

Au milieu de ces vols limités, un groupe de législateurs démocrates La Chambre a appelé les compagnies aériennes américaines à reprendre leurs vols « dès que possible vers Israël », arguant que les vols charters « ne sont pas une solution à long terme ».

Dans un communiqué, Airlines for America, une association professionnelle représentant les principales compagnies aériennes américaines, a déclaré que ses transporteurs avaient « volontairement ajouté de la capacité dans la région tout au long de la semaine et continuaient de soutenir le plan du gouvernement fédéral visant à faciliter le déplacement des citoyens américains ». United Airlines et les compagnies aériennes américaines ont adressé des questions au groupe commercial. Delta Air Lines a déclaré dans un communiqué qu’elle surveillait les avis du Département d’État et ajustait ses horaires pour la sécurité des clients et de l’équipage « tout en restant déterminée à aider ceux qui ont besoin de voyager ».

Les compagnies aériennes américaines ont temporairement ajouté de la capacité aux aéroports européens, notamment à Athènes, pour aider à transporter les Américains sur des vols charters pour le reste du trajet. Mais jusqu’à présent, aucune compagnie aérienne américaine n’a annoncé qu’elle reprendrait la desserte de Tel-Aviv avant le mois prochain au plus tôt. L’espace aérien reste ouvert aux voyages civils et, même si la Federal Aviation Administration appelle à la prudence, il n’est pas interdit aux avions et aux pilotes américains d’y opérer.

Mais certains syndicats de l’aviation ont déclaré que l’administration Biden avait une solution à portée de main : la flotte aérienne de réserve civile, un programme du ministère de la Défense qui utilise des avions commerciaux pour effectuer des services de transport aérien.

« Ce n’est pas un appel à lancer aux compagnies aériennes », a déclaré Taylor Garland, porte-parole de l’Association of Flight Attendants-CWA, dans un communiqué. « Ce programme [CRAF] est bien défini et nécessite simplement l’activation du gouvernement.

Le recours au programme CRAF, a déclaré Garland, déclencherait des dispositions contractuelles dans les compagnies aériennes syndiquées, telles que des affectations volontaires et des salaires plus élevés.

Le ministère de la Défense n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la possibilité d’activer le programme.

Oriana Pawlyk a contribué à ce rapport.