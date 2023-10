DeSantis s’assoira avec Morning Joe dans le cadre d’un blitz médiatique

À l’avenir, le gouverneur devrait également apparaître dans plusieurs programmes dominicaux du réseau dans les semaines à venir, selon un conseiller.

Au total, la série d’entretiens suggère une nouvelle phase de la campagne pour DeSantis, une phase dans laquelle il s’aventurera davantage hors de sa zone de sécurité idéologique. Le conseiller a déclaré que le gouverneur accorderait probablement des interviews supplémentaires sur des plateformes connues pour attirer un public de gauche.

Le porte-parole de DeSantis, Andrew Romeo, a déclaré que le gouverneur cherchait à « diffuser son message à travers une large gamme de médias pour partager ses projets sur ce qu’il fera en tant que président pour inverser le déclin de l’Amérique ».

Mais les interviews de DeSantis révèlent également une autre réalité de la primaire républicaine : il est difficile pour les candidats non-Trump d’attirer l’attention des médias.

Au cours de son premier mandat de gouverneur et dans les premiers mois de sa campagne présidentielle de 2024, DeSantis a principalement limité ses apparitions dans les médias aux plateformes conservatrices. Le principal d’entre eux était Fox News, un réseau que son orbite considérait comme essentiel à l’ascension nationale du gouverneur.

Mais avec des sondages montrant que DeSantis est largement derrière l’ancien président Donald Trump – et se bat avec des rivaux, dont l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley pour la deuxième place – le gouverneur prend des mesures agressives pour étendre sa visibilité médiatique. En s’asseyant avec des médias comme CNN et MSNBC, DeSantis parie qu’il peut parer aux questions hostiles et se faire aimer des électeurs des primaires en apparaissant comme un combattant.

Son équipe a également fait valoir que certains électeurs républicains des primaires se connectent à ces réseaux et ne reçoivent pas leurs informations exclusivement sur les plateformes conservatrices. Et ils disent que passer sur CNN et MSNBC permet à DeSantis de se distinguer des autres candidats qui concentrent exclusivement leur action sur les médias conservateurs.

DeSantis, qui dirigera son apparition à Morning Joe à distance, n’était pas encore apparu sur MSNBC cette année. Il a déjà accordé à CNN une interview avec l’animateur Jake Tapper en juillet.

L’animateur de Morning Joe, Joe Scarborough, un ancien membre du Congrès de Floride, a vivement critiqué DeSantis. Le mois dernier, il a déclaré qu’il était « étrange » et « de ligue de brousse » que le gouverneur ne rencontre pas le président Joe Biden lorsque celui-ci s’est rendu en Floride pour évaluer les dégâts causés par l’ouragan Idalia.

Scarborough a également ridiculisé le lancement maladroit de la campagne de DeSantis sur Twitter Spaces, le qualifiant de « mauvais sur de nombreux fronts » et a déclaré que le gouverneur s’était « fait du mal » politiquement avec sa décision de signer une interdiction de l’avortement de six semaines.

DeSantis a dans le passé été critiqué pour son inaccessibilité aux grands médias, et au cours de son premier mandat de gouverneur, il s’est fait connaître pour avoir tenu des conférences de presse au cours desquelles il a eu des échanges combatifs avec les journalistes. Des extraits de ces interactions sont souvent devenus viraux dans les cercles de droite et lui ont valu les éloges des conservateurs.