DeSantis s’apprête à faire une annonce très attendue sur la campagne présidentielle, officialisant la rivalité avec Trump

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un conservateur culturel au franc-parler longtemps considéré comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine, devrait lancer mercredi sa campagne présidentielle de 2024.

Le gouverneur républicain de 44 ans prévoit d’annoncer sa décision lors d’une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk, selon deux personnes au courant de la décision. Ils ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’annonce.

L’événement audio uniquement sera diffusé sur Twitter Spaces à partir de 18 h HAE. DeSantis suivra avec une série d’apparitions aux heures de grande écoute dans des programmes conservateurs, notamment Fox News et l’émission de radio de Mark Levin.

DeSantis n’a donné aucune indication sur ses plans lors d’une réunion du conseil de la clémence de l’État à Tallahassee mercredi, où il a accordé plusieurs grâces à d’anciens prisonniers accusés principalement de crimes liés à la drogue il y a des décennies.

« Vous êtes ce dont le pays a besoin », a déclaré un homme après avoir obtenu sa grâce.

Un DeSantis souriant a ri et l’a remercié.

À la fin de la journée, DeSantis prévoyait de rejoindre le concours républicain bondé pour décider si le parti quittera Trump en 2024 alors qu’il s’efforce de prendre la Maison Blanche du président Joe Biden.

Au-delà de Trump, ceux qui sont déjà dans le domaine du GOP incluent l’ancien ambassadeur des Nations Unies Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson. L’ancien vice-président Mike Pence devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines.

Trump a poursuivi mercredi son agression verbale de plusieurs mois contre DeSantis, affirmant dans un article sur les réseaux sociaux que «Ron DeSanctus» ne peut pas gagner les élections générales ou la primaire du GOP en raison de ses précédents votes au Congrès sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

« Il était, et est, un disciple de l’horrible RINO Paul Ryan, et d’autres trop nombreux pour être mentionnés », a écrit Trump. « De plus, il a désespérément besoin d’une greffe de personnalité et, à ma connaissance, ils ne sont pas encore médicalement disponibles. Une personne déloyale !

DeSantis a adopté le style combatif de Trump et bon nombre de ses politiques, mais se présente comme une version plus jeune et plus éligible de l’ancien président.

En choisissant Twitter pour lancer sa candidature, DeSantis retire une page du livre de jeu qui a aidé à transformer la célébrité de la télévision d’affaires Trump en une star politique.

Le moment de l’annonce tant attendue de DeSantis a été voilé, plusieurs itérations de plans ayant été divulguées au cours des derniers jours. Certains proches de lui soupçonnaient qu’il fournissait des informations contradictoires sur le moment et le lieu pour éliminer les fuites. D’autres pensent qu’il a changé ses préparatifs initiaux après la publication de reportages à leur sujet.

Musk, s’exprimant lors de l’événement CEO Council Summit du Wall Street Journal à Londres mardi, a semblé confirmer l’événement de mercredi, affirmant que DeSantis ferait « toute une annonce » sur Twitter. « La première fois que quelque chose comme ça se produit sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré, avec des questions et des réponses en direct.

La nouvelle de l’annonce imminente de DeSantis est intervenue alors que Trump faisait une apparition vidéo dans une salle d’audience de New York dans le cadre de son affaire pénale. Un juge a provisoirement programmé le procès de Trump pour commencer le 25 mars, qui tombe au cœur de la saison des primaires présidentielles. Trump a plaidé non coupable le mois dernier de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux dans son entreprise familiale, la Trump Organization.

DeSantis devait rencontrer les donateurs mercredi à l’hôtel Four Seasons de Miami avant la conversation du soir sur Twitter.

S’il est courant que les campagnes publient leurs annonces dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus inhabituel – et peut-être sans précédent – de publier une annonce de campagne sur un forum de médias sociaux en direct.

« Gros si vrai… », a déclaré l’épouse de DeSantis, Casey, mardi sur Twitter, en lien avec une histoire de Fox News sur l’annonce et en ajoutant un visage souriant.

DeSantis est devenu une star nationale de la politique républicaine en tant que leader sans vergogne sur des questions culturelles controversées.

Le gouverneur a envoyé des dizaines d’immigrants du Texas – en passant par la Floride – sur une petite île au large de la côte du Massachusetts pour attirer l’attention sur l’afflux d’immigrants latino-américains essayant de traverser la frontière sud. Il a signé puis élargi un projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation – connu par les critiques sous le nom de loi «Ne dites pas gay» – qui interdit l’enseignement ou la discussion en classe sur les problèmes LGBTQ dans les écoles publiques de Floride pour tous les niveaux.

Plus récemment, il a signé une loi interdisant les avortements à six semaines, c’est-à-dire avant que la plupart des femmes ne se rendent compte qu’elles sont enceintes. Et il a destitué un procureur élu qui a juré de ne pas inculper les personnes soumises aux nouvelles restrictions à l’avortement de la Floride ou les médecins qui fournissent des soins affirmant le genre.

Les alliés de Trump se sont moqués des plans d’annonce de DeSantis.

« Il s’agit de l’un des lancements de campagne les plus déconnectés de l’histoire moderne. La seule chose moins relatable qu’un lancement de campagne de niche sur Twitter, c’est l’après-fête de DeSantis au complexe ultra-élit Four Seasons à Miami », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole du super PAC de Trump.

En choisissant d’annoncer avec Musk, DeSantis lie son annonce présidentielle à l’un des hommes les plus riches du monde, qui est devenu une sorte de héros culte conservateur.

Depuis qu’il a acheté Twitter en octobre dernier, Musk a rétabli les comptes d’éminents républicains, dont Trump et la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui avaient été démis de leurs fonctions. Les diffuseurs conservateurs populaires ont afflué sur Twitter, avec l’animateur évincé de Fox News Tucker Carlson et les hôtes de podcast de The Daily Wire annonçant qu’ils commenceront à diffuser sur la plate-forme.

Plus tôt ce mois-ci, les tweets de Musk comparant le philanthrope milliardaire George Soros à un super-vilain juif ont été critiqués par la Ligue anti-diffamation, qui a déclaré qu’ils enhardiraient les extrémistes antisémites. Musk a déclaré qu’il « serait plus réfléchi à l’avenir ».

Twitter était autrefois le mégaphone le plus important de Trump – celui qu’il utilisait pour dominer ses rivaux lors de la primaire de 2016 et pour dominer le cycle de l’actualité pendant des années. Trump a été exclu de la plate-forme après qu’une foule de ses partisans a envahi le Capitole américain le 6 janvier 2021, Twitter citant « le risque d’une nouvelle incitation à la violence ». Bien que son accès ait été rétabli peu de temps après la prise de fonction de Musk, il n’a pas encore tweeté.

Environ 1 adulte américain sur 5 déclare utiliser Twitter, a constaté le Pew Research Center l’année dernière.

Les démocrates sont un peu plus susceptibles que les républicains de dire qu’ils ont des comptes Twitter, selon un sondage Fox News de décembre. Les républicains sont beaucoup plus susceptibles que les démocrates de dire que l’achat de Musk sur Twitter était une bonne chose et d’avoir une opinion favorable de lui.

Des gens ont rapporté de New York.

Steve Peoples et Anthony Izaguirre, Associated Press