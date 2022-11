DeSantis, sans nommer Trump, dénonce les mi-parcours “décevants” pour le GOP

“Nous étions en attaque”, a-t-il dit, “et nous n’avons pas hésité à aborder les gros problèmes.”

Cela a séduit non seulement les électeurs républicains et les indépendants, a-t-il ajouté, mais également les démocrates, les électeurs hispaniques et les femmes – des groupes démographiques qui ne votent généralement pas pour les républicains. « Vous ne gagnez pas un million et demi de voix si vous n’obtenez que votre propre parti », a-t-il déclaré.

Il a remporté le comté de Miami-Dade et, a-t-il souligné, le comté de Palm Beach.

“Nous avons gagné le comté de Palm Beach, qui n’a pas été remporté par un républicain pour le poste de gouverneur depuis près de 40 ans”, a-t-il déclaré.

Non-dit : que M. Trump y habite.

M. DeSantis a conclu en laissant planer la possibilité de plusieurs sessions législatives spéciales pour poursuivre le genre de politiques conservatrices qui lui ont donné un grand profil national.

“Je pense que nous allons avoir un ordre du jour très solide”, a-t-il déclaré, “et je pense que les gens seront très satisfaits des points supplémentaires que nous pourrons inscrire au tableau.”