DeSantis rivalise avec Trump avec 20 millions de dollars au cours des six premières semaines

Le gouverneur de Floride et espoir de 2024, Ron DeSantis, salue ses partisans lors d’un arrêt de campagne au Derry-Salem Elks Lodge à Salem, New Hampshire, le 1er juin 2023.

La campagne présidentielle du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré jeudi avoir levé 20 millions de dollars au cours des six semaines écoulées depuis que le républicain a lancé sa candidature à la Maison Blanche.

Par ailleurs, un grand super PAC pro-DeSantis, Never Back Down, a amassé 130 millions de dollars depuis le lancement du groupe en mars, a déclaré une source familière à CNBC. Une grande partie de ce financement provenait d’un transfert controversé de 82,5 millions de dollars d’un comité politique au niveau de l’État autrefois contrôlé par DeSantis, selon le rapport financier du groupe. dépôts.

La campagne DeSantis dans un communiqué de presse a explicitement comparé ses 20 millions de dollars aux 18,3 millions de dollars levés par ancien président Donald Trumple favori républicain, lors de ses deux premiers trimestres en tant que candidat de 2024.

La campagne de Trump a qualifié cette comparaison de trompeuse. Ensemble, le comité conjoint de collecte de fonds de Trump et sa campagne a encaissé plus de 35 millions de dollars au cours de la période de trois mois d’avril à juin, ont déclaré des sources à CNBC mercredi.

Ce chiffre éclipse la première performance financière de DeSantis. Mais DeSantis n’a officiellement sauté dans la course que le 24 mai, il y a environ six semaines. En l’absence du comité conjoint de collecte de fonds, la campagne de Trump a évoqué 14,5 millions de dollars au premier trimestre 2023 et 3,8 millions de dollars au cours du dernier mois et demi de 2022 pour un total de 18,3 millions de dollars.

« Le butin de la campagne est le plus gros dépôt au premier trimestre d’un candidat républicain non sortant depuis plus d’une décennie », s’est vanté la campagne DeSantis dans le communiqué de presse.

Son directeur de campagne, Generra Peck, a déclaré dans ce communiqué : « Les politiques de gauche de Joe Biden détruisent le pays, et les républicains sont ravis d’investir dans un gagnant prêt à diriger la renaissance de l’Amérique ».

Invité à commenter, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a dirigé CNBC vers son tweet contestant les calculs de collecte de fonds de la campagne DeSantis.

« La comparaison des chiffres de collecte de fonds de DeSanctimonious est aussi fausse que ses bottes à talons hauts », a écrit Cheung. « Le président Trump a levé 28,3 millions de dollars au cours de ses deux premiers trimestres en tant que candidat annoncé, et 35 millions de dollars au cours de ce dernier trimestre. »

Il faisait allusion au combiné totaux de la campagne de Trump et de son comité conjoint de collecte de fonds.

Cheung a également prédit que la campagne DeSantis affichera un « don moyen extrêmement élevé », indiquant que l’équipe du gouverneur a épuisé ses options avec de riches donateurs, n’a gagné « aucune traction auprès de la base républicaine » et est « politiquement morte ».

Le don moyen à la campagne Trump était de 34 $, ont déclaré mercredi des responsables à CNBC.

Malgré la manne financière de DeSantis et son statut de candidat à la présidence, il est loin derrière Trump au début de la campagne nationale. les sondages du champ primaire GOP.

Trump a bénéficié d’une avance à deux chiffres sur ses concurrents tout au long de la primaire, même après avoir été inculpé dans deux affaires pénales distinctes pendant la campagne électorale.

Trump a obtenu l’approbation des législateurs républicains après avoir été inculpé à Manhattan pour falsification de documents commerciaux et après avoir été accusé d’accusations fédérales liées à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés.

La campagne Trump a également signalé une collecte de fonds de plusieurs millions de dollars surtensions à la suite des deux actes d’accusation.